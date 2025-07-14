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23:53, 14 июля 2025

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели в 229-й день подряд

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Участники ежедневной акции протеста у парламента Грузии заблокировали движение по главному проспекту Тбилиси. 

Как писал "Кавказский узел", 13 июля, на 228-й день проевропейских протестов, активисты заблокировали движение у парламента Грузии. Оппозиционная партия "Гирчи" в тот же день организовала у парламента акцию против ужесточения наркополитики и принудительного тестирования на наркотики.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие в Тбилиси сегодня, в 229-й день непрерывных протестов, вновь перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika. 

Участники ежедневной акции выступают с неизменными требованиями - назначить новые выборы в парламент и освободить всех задержанных в ходе проевропейских демонстраций. 

В Тбилисском горсуде сегодня состоялось заседание делу восьмерых участников акций протеста, арестованных по обвинению в организации насилия. В суде выступил полицейский, который не смог опознать ни одного из обвиняемых, его показания были идентичны тем, что он давал на другом процессе - по делу 11 арестованных за участие в протестах. Кроме того, высокопоставленный офицер сообщил суду, что постирал и уничтожил окровавленную форму, которая должна была служить главной уликой по делу, передает телекомпания Pirveli. 

Допрошенный на заседании следователь сообщил, что обвинение против Инсафа Алиева было выдвинуто после публикации на YouTube видеозаписи с его участием. Адвокаты указали, что на записи не зафиксировано никаких противоправных действий Алиева.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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