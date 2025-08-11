Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 257 дней подряд

На акциях протеста в Тбилиси и Батуми демонстрируются фильмы, посвященные августовской войне. Активисты перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов в Тбилиси 10 августа в 256-й день подряд заблокировали движение по проспекту Руставели. В тот же день на акцию протеста вышли беженцы из Абхазии, выселенные из аварийного дома на улице Твалчрелидзе.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Проспект Руставели сегодня вечером был снова перекрыт, это уже 257-й день непрерывных протестов, передает NEWS.On.ge.

Граждане Грузии, которые ежедневно выходят на проспект Руставели, выступают с неизменными требованиями - назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных за участие в протестах, отмечает Publika.

На ежедневных акциях протеста в Тбилиси и Батуми сегодня, как и в последние дни, демонстрируются фильмы об августовской войне 2008 года, сообщает Tbilisi_life.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена в августе 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о Пятидневной войне 2008 года.

