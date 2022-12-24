Сторонники Саакашвили объявили о бессрочном протесте у резиденции президента Грузии

24 декабря 2022, 09:45

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна помиловать Михаила Саакашвили, чтобы он смог продолжить лечение за рубежом, а в ином случае активисты разобьют палаточный лагерь около резиденции президента. Они намерены протестовать до тех пор, пока Саакашвили не будет помилован, заявили в оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием о переводе политика на лечение в зарубежную клинику. 17 декабря около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили. 20 декабря ухудшилось состояние трех депутатов парламента Грузии, проводящих в поддержку Саакашвили голодовку в здании парламента Грузии. 23 декабря депутат Теймураз Джанашия, участвующий в голодовке с требованием перевода Саакашвили в зарубежную клинику, прекратил участие в акции после госпитализации.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Вечером 23 декабря в Тбилиси у администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили сторонники Михаила Саакашвили провели акцию протеста с требованием его помилования. В митинге приняли участие родственники Саакашвили, а также некоторые лидеры и активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение", передал 23 декабря Accentnews.ge.

Протест около администрации президента будет продолжаться до тех пор, пока Саломе Зурабишвили не помилует Михаила Саакашвили, заявил кандидат пост председателя "Единого национального движения" Георгий Мумладзе.

"Мы пришли сюда для того, чтобы Саломе Зурабишвили одной подписью освободила Михаила Саакашвили и спасла как его жизнь, так и демократическое и европейское будущее Грузии", – отметил Мумладзе.

Активисты останутся на ночь, и если от президента Грузии не последует реакции на их требование, то они разобьют около его резиденции палаточный лагерь, добавил он. "Таким образом, мы показываем обществу, что единственный выход – это выйти на улицы, пример личного самопожертвования, создавая дискомфорт как для правоохранительных органов, так и для Саломе Зурабишвили, Бидзины Иванишвили и в целом для "Грузинской мечты", – привело слова Мумладзе Netgazeti.ge.

Брат Михаила Саакашвили Давид Саакашвили заявил, что верит в то, что Зурабишвили проявит человечность и помилует Михаила Саакашвили, что позволит политику продолжить лечение в специализированной клинике.

Напомним, депутаты Европарламента 9 июня предложили Совету Европы ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Власти Грузии отвергли причастность Иванишвили к политике. 21 ноября издание JAMnews опубликовало статью, в которой сказано, что закон "О деолигархизации" позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

18 декабря несколько десятков сторонников Михаила Саакашвили провели в Тбилиси митинг около бизнес-центра, который принадлежит миллиардеру и основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Активисты отметили, что считают, что он имеет влияние в правительстве Грузии. Что миллиардер ретранслирует политику Кремля, и что Саакашвили подвергается преследованию именно по указанию Иванишвили, так как бывший президент Грузии выступает против политики властей России.

Отметим, что Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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