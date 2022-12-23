Госпитализирован второй участник голодовки в поддержку Саакашвили

23 декабря 2022, 22:06

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Депутат парламента Грузии Теймураз Джанашия, участвующий в голодовке с требованием перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, прекратил участие в акции после госпитализации.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря ухудшилось состояние трех депутатов, проводящих голодовку в здании парламента Грузии. Председатель фракции "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе призвала соратников прекратить голодовку, так как состояние их здоровья вызывает опасения. Давид Киркитадзе, один из трех депутатов, проводящих в здании парламента Грузии голодовку в поддержку Михаила Саакашвили, сегодня прекратил акцию после госпитализации.

15 декабря три депутата от "Единого национального движения" (Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов) объявили голодовку в здании парламента Грузии с требованием лечения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента. На следующий день к голодовке присоединился депутат Темур Джанашиа. 18 декабря Абдулла Исмаилов прекратил голодовку по рекомендации врачей.

Вечером 23 декабря скорая помощь госпитализировала депутата парламента Теймураза Джанашию, который участвовал в голодовке в поддержку Михаила Саакашвили. У него зафиксировано значительно снижение уровня калия и натрия. Кроме того, у него болезнь сердца, при которой проводить голодовку запрещено. После госпитализации Джашания прекратил акцию, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента от "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

По ее словам, голодовку в парламенте продолжает лишь депутат Анна Цитлидзе.

Напомним, 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря, а потом на 22 декабря. После этого Саакашвили объявил голодовку с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи. В тот же день депутаты Европарламента убедили Михаила Саакашвили отказаться от голодовки.

22 декабря американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро.

Ранее Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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