Голодающие в поддержку Саакашвили депутаты пожаловались на ухудшение здоровья

21 декабря 2022, 02:59

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Три депутата от "Единого национального движения", проводящие голодовку с требованием перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу, ощущают слабость, хуже всех себя чувствует Анна Цитлидзе. Саакашвили отказался сдавать кровь для проведения токсикологической экспертизы. Его адвокат заявил, что сдавать нужно ногти и волосы, так как есть подозрение, что бывший президент отравлен полонием.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента Грузии. 16 декабря к голодовке присоединился четвертый депутат. 18 декабря один из депутатов Абдулла Исмаилов прекратил голодовку по рекомендации врачей.

В здании парламента Грузии трое депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение», учрежденной Саакашвили, седьмые сутки продолжают проведение голодовки. 20 декабря у все троих проявилась слабость. Одной из голодающих Анне Цитлидзе стало очень плохо, поэтому ей проведут ряд анализов, сообщил участник голодовки Давид Киркитадзе корреспонденту «Кавказского узла».

Депутат Хатия Деканоидзе призвала соратников прекратить голодовку, так как состояние их здоровья вызывает опасения.

20 декабря Михаил Саакашвили отказался давать образцы биоматериала для проведения токсикологической экспертизы. Свой отказ он мотивировал тем, что хочет предварительно проконсультироваться с адвокатом.

Сотрудники Специальной следственной службы планировали взять у Саакашвили образцы крови, ногтей и волос для проведения экспертизы. «Назначена химико-токсикологическая экспертиза, в рамках которой будет проведено исследование по выявлению возможной интоксикации организма тяжелыми металлами и другими веществами. Накануне обсудили этот вопрос с адвокатом Саакашвили по взятию образцов крови, но они отказались от этого. Их позиция – взять образцы ногтей и волос», - сказал в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» представитель Специальной следственной службы Васил Какашвили.

По его словам, Специальная следственная служба намерена провести токсикологическую экспертизу в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы, но для ее проведения необходимо согласие Саакашвили на взятие образцов тканей.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что токсикологическая экспертиза ничего не выявит в крови, если отравление произошло в мае. Однако защита намерена обратиться к международным организациям для проведения экспертизы, поскольку у иностранных экспертов есть подозрение, что Саакашвили мог быть отравлен полонием. "Мы обратились к грузинским лабораториям: "Можете провести это исследование?" Ответ: "Нет", - сказал он в эфире телекомпании.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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