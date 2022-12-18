Депутат Исмаилов прекратил голодовку в поддержку Саакашвили

18 декабря 2022, 12:03

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Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Абдулла Исмаилов прекратил по рекомендации врачей голодовку с требованием об отправке на лечение за границу бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Голодовку продолжают три коллеги Исмаилова.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента Грузии. 16 декабря к голодовке присоединился четвертый депутат.

По рекомендации врачей депутат от партии "Единое национальное движение" Абдулла Исмаилов прекратил голодовку. Последние несколько дней у Исмаилова была высокая температура, рассказал член "Единого национального движения" Темур Джанашия, слова которого привел сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Остальные три депутата – Темур Джанашия, Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе – продолжают голодовку с требованием о переводе Михаила Саакашвили на лечение за границу.

"Мы принципиально отстаиваем ту же позицию. Продолжаем протестовать и будем продолжать до тех пор, пока не будет выполнено наше главное требование о переводе Саакашвили на лечение за границу. Мы не можем оставаться равнодушными ко всем у тому, что происходит с ним", – заявила Анна Цитлидзе, слова которой привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, ранее сторонники Саакашвили провели в Грузии несколько акций протеста. 17 декабря президент страны Саломе Зурабишвили потребовала прекратить спекуляции вокруг Саакашвили. 18 декабря около 100 грузинских писателей призвали отпустить политика на лечение за границу.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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