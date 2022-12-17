Участники митинга в Тбилиси призвали президента помочь Саакашвили

17 декабря 2022, 21:20

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Оппозиционеры и родственники Михаила Саакашвили провели митинг у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, призвав ее помочь добиться его перевода в зарубежную клинику.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. 14 декабря Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили объявил голодовку с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи. Однако в тот же день депутаты Европарламента убедили Михаила Саакашвили отказаться от голодовки.

Ранее Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Митинг в поддержку Михаила Саакашвили прошел сегодня около резиденции президента Грузии. К акции, организованной кандидатом на пост председателя "Единого национального движения" Георгием Мумладзе, присоединились несколько десятков человек: представители других политических партий, члены семьи Михаила Саакашвили и рядовые жители Грузии.

Участники митинга призвали Саломе Зурабишвили использовать имеющиеся в ее распоряжении правовые рычаги для перевода Саакашвили на лечение за границу.

Если требование не будет выполнено, акции протеста станут постоянными, предупредил в эфире телеканала "Формула" Георгий Мумладзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На митинге выступила также основатель партии "Дроа" Элене Хоштария. "Если президент заявляет, что ей действительно важна европейская перспектива, если для нее важны европейские и грузинские фундаментальные ценности — человеческое достоинство, здоровье, жизнь, — тогда она должна принять решение. Время уходит", - сказала в эфире телеканала Хоштария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга анонсировали акцию с теми же требованиями на 18 декабря, они планируют провести ее у резиденции учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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