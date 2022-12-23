Сторонник Саакашвили прекратил голодовку после госпитализации

23 декабря 2022, 14:26

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Один из трех депутатов, проводящих в здании парламента Грузии голодовку в поддержку Михаила Саакашвили, госпитализирован из-за ухудшения состояния и прекратил акцию протеста по совету врачей. После публикации видео из палаты Саакашвили число его сторонников не увеличилось, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря ухудшилось состояние трех депутатов, проводящих голодовку в здании парламента Грузии. Председатель фракции "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе призвала соратников прекратить голодовку, так как состояние их здоровья вызывает опасения.

15 декабря три депутата от "Единого национального движения" (Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов) объявили голодовку в здании парламента Грузии с требованием лечения Саакашвили после того, как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента. На следующий день к голодовке присоединился депутат Темур Джанашиа. 18 декабря Абдулла Исмаилов прекратил голодовку по рекомендации врачей.

Давид Киркитадзе, которого сегодня ночью из-за ухудшения состояния госпитализировали по просьбе членов «Единого национального движения», прекратил голодовку, сообщила в эфире телеканала "Рустави 2" Хатия Деканоидзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Как сказали врачи, все показатели ухудшились, в том числе очень низкий уровень калия, и наблюдать просто так (амбулаторно. – Прим. "Кавказского узла") было практически невозможно. Поэтому, конечно, мы приняли решение о переводе его в больницу", - сказала она, добавив, что соратников также "очень беспокоит здоровье Анны и Темура".

Состояние Давида Киркитадзе, прекратившего голодовку по совету врачей, стабилизировалось после госпитализации, но он пробудет в клинике несколько дней, сообщает сегодня со ссылкой на однопартийцев депутата "ИнтерпрессНьюс".

Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами. На следующий день глава Минюста Рати Брегадзе сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Публикация видео из палаты Саакашвили не увеличила число его сторонников

За перевод Саакашвили в зарубежную клинику выступают сторонники ЕНД, при этом, согласно данным соцопросов, примерно 45% населения не поддерживают ни одну из политических партий, обратил внимание руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Маленький сдвиг в поддержку перевода Саакашвили в зарубежную клинику может произойти среди политически нейтрально настроенных людей. Радикального изменения из-за распространения видеозаписей не ожидается. У нас не так легко меняют мнение", - сказал Читадзе корреспонденту «Кавказского узла».

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе также указал, что не изменилось число людей, требующих лечения Саакашвили в зарубежной клинике.

"Общество увидело, что его состояние его не такое тяжелое, как описывали члены его семьи, сторонники, адвокаты и врачи. Также в памяти общественности живо его правление. За его лечение за границей выступают сторонники «Единого национального движения». Люди же, занимающие нейтральную позицию, считают, что его перевод в зарубежную клинику снизит страсти", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря, а потом на 22 декабря. После этого Саакашвили объявил голодовку с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи. В тот же день депутаты Европарламента убедили Михаила Саакашвили отказаться от голодовки.

22 декабря американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро.

Ранее Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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