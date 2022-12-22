Психиатр заявил суду о симптомах деменции у Саакашвили

22 декабря 2022, 21:41

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У Михаила Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и в частности, симптомы деменции, предположительно они могут быть связаны с отравлением, рассказал сегодня в суде американский психиатр Эрик Голдсмит. Судья Георгий Аревадзе назначил новое заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение по ходатайство об отсрочке приговора или освобождении третьего президента Грузии будет вынесено быстро.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. 14 декабря Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили объявил голодовку с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи. Однако в тот же день депутаты Европарламента убедили Михаила Саакашвили отказаться от голодовки. Все стороны конфликта вокруг ситуации с Михаилом Саакашвили должны прекратить спекуляции и дождаться решения суда по его делу, заявила 17 декабря на фоне протестов сторонников Саакашвили президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Тбилисском городском суде сегодня состоялось очередное заседание по ходатайству об освобождении Саакашвили от приговора или отсрочке приговора. Михаил Саакашвили первую часть присутствовал на заседании дистанционно из клиники "Вивамед", сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляции грузинских телекомпаний.

Американский психиатр Эрик Голдсмит был допрошен в качестве свидетеля. Он заявил, что у бывшего президент Грузии отмечается потеря памяти и симпотомы деменции. "Как и у всех пациентов с деменцией, у него отличная память на прошлое – когда он учился в школе, когда был молод, его карьера, но по отношению к текущим событиям, у него ужасная память. У него проблемы с усвоением новой информации. Раньше у него был острый ум, быстрое мышление, но теперь его мышление очень медленное, и иногда он путается. Он неухожен. И это симптомы деменции. У него проявляется слабость. Ему трудно встать со стула. Есть проблемы с ходьбой, и он похудел. Он чувствует неприятные ощущения в руках и ногах. У него высокий уровень стресса. Проявляется потеря памяти, он путается. Это симптомы деменции и именно быстро прогрессирующей деменции", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Он указал на возможную связь развивающейся деменции и интоксикации тяжелыми металлами. "При контакте с этими металлами у человека быстро развиваются проблемы с памятью. Это вызывает повреждение белого вещества префронтальной коры головного мозга. Это выявлено радиологическими исследованиями, которые были ему проведены. Повреждения, вызванные ртутью и мышьяком, мы называем приобретенной деменцией, которая отличается от типичной болезни Альцгеймера", - заявил Голдсмит.

Психиатр подчеркнул, что симуляция со стороны Михаила Саакашвили "исключена".

Судья Георгий Аревадзе назначил следующее судебное заседание на 11.00 (10.00 мск) 29 декабря. "Всегда следует учитывать состояние здоровья человека, но невозможно назначать судебные заседания каждый день", — перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова в эфире телекомпании "Пирвели".

По его словам, для изучения материала требуется время. Следующее судебное заседание продолжится допросом свидетелей. "Не будем ожидать, что это закончится одним или несколькими заседаниями", — указал судья.

Адвокат Шалва Хачапуридзе в эфире телекомпании указал, что грузинское правосудие особенно строго относится к бывшему президенту.

Состояние Михаила Саакашвили намного тяжелее, чем казалось, заявил в эфире телекомпании лидер "Единого национального движения" Ника Мелия. По его словам, если процесс не будет завершен в разумные сроки, то последует соответствующий ответ.

Сегодня впервые за 7 месяцев третий президент Грузии Михаил Саакашвили присутствовал на суде дистанционно, указал член "Единого национального движения" Гия Барамидзе. "Сейчас мы видим единодушие здоровой части абсолютного большинства общества, а не только сторонников "Единого национального движения" и Михаила Саакашвили, что жизнь Михаила Саакашвили стоит спасения. Если у этого режима есть хоть какая-то рациональность и хоть какой-то ум и ответственность, способность осознавать, что им не уйти от этой ответственности, что с президентом Саакашвили что-то происходит, и что это может подтолкнуть страну к гражданскому конфликту с одной стороны и, с другой стороны, полностью потерять шансы Грузии на вступление в Евросоюз", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Барамидзе в эфире телекомпании "Формула".

Юрист НПО "Центр социальной справедливости" Гурам Имнадзе рассказал, что в Грузии были случаи, когда больным заключенным предоставляли отсрочку исполнения наказания для лечения, в том числе за границей.

"Мне известны конкретные случаи, когда заключенных переводили на лечение за границу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись назвать имена осужденных.

"Я считаю, Михаила Саакашвили нужно вывезти для лечения за границу, потому что здесь он не получает необходимого лечения", - добавил он.

15 декабря три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента Грузии. 16 декабря к голодовке присоединился четвертый депутат, 18 декабря один из участников акции прекратил ее по рекомендации врачей. Три депутата от "Единого национального движения" 21 декабря сообщили об ухудшении самочувствия.

По его словам, публикуя видеозаписи о пребывании Саакашвили в клинике, власти пытаются манипулировать общественным мнением. "Что касается нарушения основополагающих прав Саакашвили, то мы недавно видели опубликованные видео данные о личной жизни Михаила Саакашвили, что недопустимо. Это мнение юриста. Это была попытка манипуляцией общественным мнением", - сказал Гурам Имнадзе .

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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