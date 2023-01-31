Защита Саакашвили сообщила о его переводе в реанимацию

31 января 2023, 16:33

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Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в реанимацию в связи с ухудшением состояния, сообщили член "Единого национального движения" Георгий Чаладзе и адвокат Шалва Хачапуридзе. Руководство клиники "Вивамед", где проходит лечение Саакашвили, опровергло эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", 7 января мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике "Вивамед" заявила, что он находится в очень плохом состоянии и не сможет присутствовать на заседании суда 9 января. Директор клиники "Вивамед" также заявил 9 января, что состояние политика ухудшилось, и на заседаниях суда он присутствовать не будет. В тот же день на суде американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. Беспокойство по поводу состояния здоровья Саакашвили выразили власти США. 25 января директор клиники "Вивамед" сообщил, что тест Саакашвили на коронавирус оказался положительным. Оппозиционный политик нуждается в ряде операций, заявил американский врач Джеймс Коми.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря 2022 года, а затем на 22 декабря 2022 года. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря 2022 года в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно, связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Третьего президента Грузии МИхаила Саакашвили, находящегося в клинике "Вивамед", переводят в реанимацию из-за ухудшения состояния, сообщил сегодня оппозиционный телеканал "Мтавари Архи". По данным источников телекомпании "Пирвели", Саакашвили уже находится в реанимации.

Информацию об этом подтвердил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе. Он подчеркнул, что состояние Саакашвили находится на "критической грани", сообщило сегодня ТАСС.

Адвокат Шалва Хачапуридзе, посетивший сегодня Михаила Саакашвили, сообщил, что во время его посещения Саакашвили готовили к переводу. По словам Хачапуридзе, пациенту поступило предложение от врачей клиники перевести его в реанимацию, на что Михаил Саакашвили согласился. Он заявил, что Саакашвили переведут сегодня, проинформировало "Интерпрессньюс".

По его мнению, причиной для перевода в реанимацию может быть низкий индекс массы тела. "Я никогда не видел его таким слабым. Общение затруднено", — сказал Шалва Хачапуридзе. По его словам, Саакашвили отказался от внутривенной терапии.

Сегодня утром мать бывшего президента Гиули Аласания сообщила, что ночью Михаил Саакашвили опять потерял сознание и у него высокая температура, около 39 градусов, проинформировало издание "Новости Грузия".

Вместе с тем по словам руководства "Вивамед", Саакашвили остается в своей палате. Директор клиники "Вивамед" Нино Надирадзе заявила, что сведения о переводе в реанимацию не соответствуют действительности. "Когда соберемся перевести [Саакашвили в реанимацию], обязательно сообщим… Был ли с нашей стороны сделан шаг, которой мы утаивали? Если мы что-то и скрываем, так это личная информация пациента", - привело ее слова сегодня издание Netgazeti.

Председатель Комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил сегодня, что окружение Саакашвили искусственно обостряет проблему с его состоянием здоровья. "Михаил Саакашвили не идет на сотрудничество с медперсоналом, который предлагает ему рекомендованный курс лечения. Также не получает рекомендуемого рациона питания. Цель искусственного создания проблемы со здоровьем — решить политическую проблему", — приводятся его слова в другой публикации "Интерпрессньюс".

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября 2022 года глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря 2022 года Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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