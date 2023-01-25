Врачи диагностировали у Саакашвили коронавирус

25 января 2023, 01:48

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным, сообщил директор клиники "Вивамед" Заур Чхаидзе. Оппозиционный политик нуждается в операции на шее и левом суставе, заявил американский врач Джеймс Коми.

Как писал "Кавказский узел", 7 января мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике "Вивамед" заявила, что он находится в очень плохом состоянии и не сможет присутствовать на заседании суда 9 января. Директор клиники "Вивамед" также заявил 9 января, что состояние политика ухудшилось, и на заседаниях суда он присутствовать не будет. В тот же день на суде американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани заявил, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. Беспокойство по поводу состояния здоровья Саакашвили выразили власти США.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено сначала на 14 декабря 2022 года, а затем на 22 декабря 2022 года. Американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил 22 декабря 2022 года в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно, связанные с отравлением. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Михаил Саакашвили 24 января прошел тестирование на коронавирус, подтверждено заражение, сообщил директор клиники "Вивамед" Зура Чхаидзе. Он также рассказал, что в клинике уже месяц действует карантин.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе потребовал перевести подзащитного в реанимацию. "Его жизни явно угрожает опасность", - заявил он.

Американский врач Джеймс Коми ранее заявил на суде, что Саакашвили нуждается в операции на шее и левом суставе. По его словам, если операции не будут проведены вовремя, бывший президент не сможет двигаться. «У него артрит левого плечевого сустава, артрит левого тазового сустава. Также имеет радикулопатию и стеноз позвоночника, на основании которых компрессия или давление на нервы спинного мозга... У него серьезная проблема, и я думаю, что проблема с шеей и проблема левого плечевого сустава являются самыми серьезными и болезненными. Он нуждается в операции на шее, а также на левом плечевом суставе и, как ожидается, потребуется операция на левом тазовом суставе Если эти операции не будут проведены вовремя, это резко усложнит движение, он не сможет двигаться", - приводит его слова "ТВ Формула".

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября 2022 года глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря 2022 года Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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