Саакашвили повторно отказался сдать тесты на экспертизу в Грузии

27 декабря 2022, 11:31

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается проходить тесты на отравление без участия в экспертизе зарубежных специалистов, заявил глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. 22 декабря американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам, заявил его адвокат.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили отказывается от проведения любых тестов по выявлению токсикологического отравления сотрудниками бюро экспертизы имени "Самхараули", сообщила 26 декабря Специальная следственная служба Грузии.

"У государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, в том числе и Саакашвили, но он отказывается от проведения, в частности, токсикологических исследований грузинскими экспертами из бюро "Самхараули" и настаивает на проведении экспертизы зарубежными врачами", - сказал глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили, слова которого приводит "Грузия-Online".

Ранее, 24 декабря, Саакашвили, по словам его адвоката, отказался от диагностики в клинике "Вивамед" и в пенитенциарной службе.

Активисты 26 декабря вновь провели акцию в поддержку Саакашвили. Они собрались у дома президента Грузии Саломе Зурабишвили, требуя помиловать Михаила Саакашвили. Там же была мобилизована полиция. В Кутаиси объявили бойкот представители Единого национального движения, депутаты местного городского собрания. Они заявили, что будут протестовать до тех пор, пока Михаила Саакашвили не отправят на лечение за границу, пишет информагентство "Новости-Грузия".

Отметим, что сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием о переводе политика на лечение в зарубежную клинику. 17 декабря около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили. Вечером 23 декабря у здания администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили сторонники Саакашвили провели акцию протеста с требованием его помилования. Они заявили, что акция будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет помилован.

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