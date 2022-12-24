Саакашвили отказался от теста на отравление без участия западных врачей

24 декабря 2022, 17:33

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Михаил Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами. На следующий день глава Минюста Рати Брегадзе сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Михаил Саакашвили отказался пройти тестирование на наличие в его организме тяжелых металлов без участия в экспертизе американских или европейских медиков, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе. "Саакашвили в клинике "Вивамед", где он находится на лечении, в субботу [24 декабря] отказался пройти новые тесты на выявление в его организме тяжелых металлов", - сказал он.

По его словам, Саакашвили готов на проведение новой токсикологической экспертизы только с участием американских или европейских специалистов. "Саакашвили не доверяет врачам клиники "Вивамед" и пенитенциарной службы, заявивших недавно, что никакого отравления организма тяжелыми металлами у него нет", - приводит его слова "Интерфакс".

Следователи предпочли бы услышать это заявление непосредственно от Саакашвили, сообщил следователб Специальной следственной службы Васил Какашвили. "Мы обратились к г-ну Михаилу Саакашвили, чтобы уточнить его позицию относительно взятия образцов крови, волос и ногтей. Адвокат сегодня высказал негативную позицию по этому поводу. Мы хотели, чтобы непосредственно г-н Михаил Саакашвили зафиксировал свою позицию, и он отказался от сдачи образцов. Адвокат передал мне заявление, однако я пока полностью не ознакомился с ним. Мы ознакомимся и примем решение в соответствии с законом", - цитирует следователя "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 22 декабря американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил в Тбилисском горсуде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро.

Ранее Саакашвили дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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