Зурабишвили помиловала Гварамию

22 июня 2023, 20:23

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о помиловании директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии, который был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил Нику Гварамию к трем с половиной годам лишения свободы по делу о растрате, в ноябре того же года апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита назвала приговор политически мотивированным. К Саломе Зурабишвили обращались с призывом помиловать Гварамию омбудсмен Грузии, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации, также участники акций протеста требовали его помилования.

По версии следствия, в результате злоупотребления полномочиями со стороны Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала находящегося в заключении генерального директора телекомпании "Мтавари архи" Нику Гварамию. На чрезвычайном брифинге, который транслировался в прямом эфире телекомпании, она сообщила, что воспользовалась своим правом.

"Я приняла решение помиловать Гварамию после 19 июня, когда истекли все правовые препятствия. После того, как Верховный суд Грузии не принял к рассмотрению кассационную жалобу", - заявила Зурабишвили.

Ника Гварамия отбывал срок заключения в течение одного года и одного месяца.

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