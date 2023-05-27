Участники акции в Тбилиси призвали освободить Гварамию

27 мая 2023, 20:04

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Журналисты и активисты провели шествие и митинг в Тбилиси, призвав президента Грузии освободить осужденного руководителя телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 13 осужденных, но в список амнистированных не вошел бывший руководитель телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия, к освобождению которого призывали оппозиция и правозащитники.

3 мая активисты на акции у президентского дворца попросили Саломе Зурабишвили помиловать Гварамию. Заключение Гварамии наносит ущерб репутации Грузии, заявили правозащитные организации.

Около резиденции президента Грузии сегодня прошел митинг с призывом освободить Нику Гварамию. Перед этим активисты прошли шествием от офиса телеканала «Мтавари архи».

"Прошло больше года с тех пор, как Ника Гварамия был незаконно осужден. Несмотря на неоднократные призывы грузинского гражданского общества, НПО и международных партнеров, президент Грузии не использует имеющийся в его распоряжении механизм помилования", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гварамии Дито Садзаглишвили.

31 мая Саломе Зурабишвили планирует выступить перед Европейским парламентом в Брюсселе, напомнили участники акции. "Мы послушаем президента в Европарламенте и ожидаем услышать решение о прекращении незаконного задержания Ники Гварамии и евроинтеграции Грузии", - заявил один из них в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Этот митинг проходит за несколько дней до поездки Саломе Зурабишвили в Брюссель. Вот почему мы идем сегодня, чтобы попросить президента сделать шаг, который позволит ему с гордостью предстать перед нашими европейскими друзьями. Еще раз показать, что эта страна выбирает европейское развитие, что эта страна достойна быть членом европейского сообщества", - заявил Паата Якобашвили, телеведущий «Мтавари архи», слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В шествии по центру Тбилиси приняли участие сотрудники телекомпании «Мтавари архи». Они подчеркнули, что просят президента страны не помиловать Гварамию, а освободить его из «незаконного заключения». "Мы просим Саломе Зурабишвили не помиловать Гварамию, так как он невиновен, а освободить его из незаконного заключения", - сказала в эфире «Мтавари архи» ведущая авторской передачи Екатерина Квеситадзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Квеситадзе сочла цинизмом заявления главы государства, "рассуждающей о европейских ценностях и приверженности к ним Грузии", при том, что для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС Грузии необходимо выполнить 12 условий, одно из которых касается положения СМИ в стране. Содержание в заключении руководителя телекомпании препятствует в получении страной этого статуса, заявила журналистка.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Организаторы акции – сотрудники телекомпании - заявили, что это была первая крупная акция с требованием освобождения Гварамия, и они продолжатся в будущем. В акции протеста приняли участие более 100 человек, в том числе оппозиционные политики и представители неправительственных организаций, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате, в ноябре того же года апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита назвала приговор политически мотивированным. К Саломе Зурабишвили обращались с призывом помиловать Гварамию омбудсмен Грузии, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации.

По версии следствия, в результате злоупотребления Гварамией полномочиями компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Гварамия не может рассчитывать на помилование после критики в адрес президента, заявил ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Гварамию не стоит считать политзаключенным лишь на том основании, что его деятельность раздражала власти, указали "Кавказскому узлу" правозащитник Гела Николаишвили и политолог Заал Анджапаридзе.

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