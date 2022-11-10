Аналитики поспорили о критериях статуса политзека для Гварамии

10 ноября 2022, 06:24

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Осужденный медиаменеджер Ника Гварамия не может рассчитывать на помилование после критики в адрес президента, заявил лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Гварамию не стоит считать политзаключенным лишь на том основании, что его деятельность раздражала власти, считают правозащитник Гела Николаишвили и политолог Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая Тбилисский горсуд приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате, а 2 ноября апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита называет приговор политически мотивированным. Депутаты Европарламента 7 ноября призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамию. Ранее помиловать Гварамию президента призывала и омбудсмен Грузии.

Грузинские оппозиционеры направили президенту страны Саломе Зурабишвили петицию о помиловании гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия и ожидают ответа на свое обращение.

«Как никогда важно, чтобы президент Грузии использовала свои полномочия по делу Ники Гварамия. Мы готовы встретиться с президентом, чтобы лично ознакомить ее с нашими аргументами, почему мы считаем это дело очень серьезным для страны», - заявила депутат парламента от оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» 9 ноября. Депутат парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили, в свою очередь, считает, что Зурабишвили должна принять решение о помиловании Гварамии в интересах страны и принять личную ответственность за этот шаг (здесь и далее перевод корреспондента «Кавказского узла»).

Гварамия нелестно отзывался о президенте, поэтому рассчитывать на помилование ему не стоит, считает лидер правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», депутат парламента Ираклий Кобахидзе. «Надо вспомнить, что Гварамия нелестно отзывался о президенте. После этого, если мы теоретически говорим о том, что Саломе Зурабишвили может помиловать Гварамию, выйдет, что она просто не уважает институт президента. Думаю, что этого не произойдет», - сказал он.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария вновь призвала президента помиловать Гварамию, напомнив, что в его деле «есть серьезные правовые проблемы». «Разумеется, помилование – эксклюзивное право и действительно политическая компетенция президента, однако в деле есть очень серьезные правовые проблемы, его вина не доказана», - сказала Ломджария в эфире «Мтавари архи».

Опрошенные «Кавказским узлом» аналитики не пришли к единому мнению относительно того, следует ли признавать Нику Гварамия политзаключенным. Представитель неправительственной организации «Политзаключенные по правам человека», адвокат Гела Николаишвили придерживается мнения, что Гварамия не является политзаключенным, хотя его виновность под сомнением.

Он отметил, что статья, по которой осужден Гварамия, предусматривает не только тюремное заключение, но и другие формы наказания, в том числе штраф. «Я не могу причислить Гварамия к политзаключенным, но в его деле были политические нюансы. Есть сомнения в том, в чем его обвиняют, и раз в качестве меры наказания избирали не штраф, есть сомнения в правовой чистоте процесса», - сказал Николаишвили.

В новейшей истории Грузии журналисты четырежды признавались политзаключенными, а кроме того, подвергались гонениям телекомпании, в частности «Иберия» и «Имеди», также был заочно осужден один из владельцев телекомпании «Формула», бывший министр обороны Давид Кезерашвили, напомнил правозащитник. Он добавил, что сторонники Гварамии не могут потребовать от Саломе Зурабишвили реакции на свое обращение - президент вправе оставить петицию без внимания, если решит не помиловать осужденного.

Политическая активность Гварамии не может служить критерием для наделения его статусом политзаключенного, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. «Во время своей работы Гварамия очень активно высказывал свое отношение к властям страны и его манера поведения (мало кому) нравилась. Но если отталкиваться от критерия политического заключения, тогда суд будет лишен возможности вершить правосудие среди политически активных людей при совершении ими преступлений», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Нику Гварамия был активным оппонентом действующих властей и те нашли повод лишить его свободы, поэтому гендиректора "Мтавари архи" следует считать политзаключенным, уверен руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Преследование Гварамии обсуловлено его профессиональной деятельностью: телекомания выпускала под его руководством многочисленные журналистские расследования об узурпации власти, транслировала острые политические комментарии и призывы к мирной смене власти, все это политическое руководства страны воспринимало болезненно, считает Читадзе.

«Власти считают, что Гварамия им мешает, когда говорит правду и освещает разные явления вопреки интересам «Грузинской мечты». Гварамия возглавляет телекомпанию, критично настроенную по отношению к властям, ведет борьбу за демократию и свободы, что неприемлемо для «Грузинской мечты», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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