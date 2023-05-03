Участники акции в Тбилиси призвали президента помиловать Гварамию

03 мая 2023, 16:42

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Активисты в ходе акции у президентского дворца попросили Саломе Зурабишвили помиловать бывшего главу телекомпании "Рустави-2" Нику Гварамию. Заключение Гварамии наносит ущерб репутации Грузии, заявили правозащитные организации.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате, в ноябре апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита называет приговор политически мотивированным. К президенту Грузии Саломе Зурабишвили обращались с призывом помиловать Гварамию омбудсмен Грузии, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации.

Активисты провели сегодня, во Всемирный день свободы печати, акцию около дворца президента Грузии с требованием освободить Нику Гварамию. Полиция попыталась убрать плакаты в поддержку заключенного, но протестующие не позволили, следует из трансляции "Мтавари архи".

По словам участников акции, заключение Гварамии угрожает европейской интеграции и демократическому развитию страны."Ника Гварамия политический заключенный и сегодня мы опять призываем власти выпустить его на свободу", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова медиаэксперта Нинии Какабдзе в эфире телекомпании.

Журналист Гиоргий Таргомадзе считает, что в случае Гварамии "речь о судьбе человека, который сидит в тюрьме незаконно". "А президент имеет право его помиловать", - подчеркнул он.

НПО вновь призвали президента Саломе Зурабишвили принять решение о помиловании Ники Гварамии в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, а также обратились к Верховному суду Грузии с просьбой рассмотреть дело Гварамии "своевременно, объективно и беспристрастно", говорится в заявлении, которое опубликовано на сайтах и в соцсетях подписантов.

"Дело Ники Гварамии напрямую связано с 12-ю рекомендациями Еврокомиссии, которые еще предстоит выполнить. В связи с этим рекомендациями требуются "более активные усилия по обеспечению свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, особенно для обеспечения того, чтобы уголовное судопроизводство в отношении владельцев СМИ соответствовало самым высоким правовым стандартам, и проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований случаев угроз безопасности журналистов и других работников СМИ", - подчеркивается в заявлении, которое подписали 42 организации, в том числе Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр по правам человека, Институт медиа", Центр социальной справедливости, Институт развития свободы информации (IDFI) и другие.

Напомним, по версии следствия, в результате злоупотребления Гварамией полномочиями компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Гварамия не может рассчитывать на помилование после критики в адрес президента, заявил ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Гварамию не стоит считать политзаключенным лишь на том основании, что его деятельность раздражала власти, указали "Кавказскому узлу" правозащитник Гела Николаишвили и политолог Заал Анджапаридзе.

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