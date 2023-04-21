Правозащитные организации призвали Зурабишвили освободить Гварамию

21 апреля 2023, 06:56

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Приговор главе телекомпании "Рустави-2" наносит ущерб репутации Грузии, указали правозащитные организации в совместном письме, призвав президента Саломе Зурабишвили освободить Нику Гварамию.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате, в ноябре апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита называет приговор политически мотивированным. К президенту Грузии Саломе Зурабишвили обращались с призывом помиловать Гварамию омбудсмен Грузии и депутаты Европарламента.

11 международных правозащитных организаций обнародовали совместное письмо к Саломе Зурабишвили с призывом срочно освободить Нику Гварамию. "Призываем вас использовать свои исполнительные полномочия для немедленного и безоговорочного освобождения Ники Гварамия из тюрьмы", - процитировало поздно вечером 20 апреля "ИнтерпрессНьюс" письмо к президенту.

Авторы письма указали, что за приговором Гварамии последовала критика как на местном, так и на международном уровне, в том числе со стороны Народного защитника Грузии и Европарламента.

С 1992 года до приговора Гварамии ни один журналист в Грузии не был заключен в тюрьму, указал в письме "Комитет защиты журналистов", который отслеживает случаи преследования журналистов.

"Арест Гварамии, который ставит Грузию в список репрессивных, авторитарных государств постсоветской Евразии, наносит ущерб репутации вашей страны", - процитировало письмо издание.

Обращение подписали «Комитет защиты журналистов», Article 19, «Ассоциация европейских журналистов», «Европейский центр свободы прессы и СМИ», «Европейская федерация журналистов», Human Rights Watch, Фонд «Закон для журналистов», «Индекс цензуры», Международный институт прессы, PEN International и «Репортеры без границ», говорится в публикации.

Напомним, по версии следствия, в результате злоупотребления Гварамией полномочиями компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Гварамия не может рассчитывать на помилование после критики в адрес президента, заявил ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Гварамию не стоит считать политзаключенным лишь на том основании, что его деятельность раздражала власти, указали "Кавказскому узлу" правозащитник Гела Николаишвили и политолог Заал Анджапаридзе.

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