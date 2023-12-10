Около 300 оппозиционеров в Тбилиси покинули "Единое национальное движение"

10 декабря 2023, 15:08

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Тбилисское отделение партии "Единое национальное движение" покинули около 300 человек, в том числе три депутата горсовета. Они объяснили это решение несогласием с руководством и озвучили планы примкнуть к новой оппозиционной партии Ники Мелия.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Ника Мелия, бывший лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), покинул партию. Избрание Левана Хабеишвили новым председателем партии вызвало раскол в политической силе: ее представители, в том числе депутаты местных органов самоуправления, массово выходят из партии. К 7 декабря "Единое национальное движение" покинули более 100 человек в Батуми, Зугдиди, Чиатуре, Хоби и Каспи.

Около 300 членов тбилисского отделения ЕНД, собравшись на проспекте Руставели, заявили, что покидают оппозиционную партию, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

В числе покинувших столичное отделение партии - как минимум три депутата сакребуло (горсовета) Тбилиси: Анна Гоголадзе, Бесо Газделиани и Мамука Гугешашвили. Бывшие члены партии пояснили, что покинули ЕНД, поскольку не согласны с политикой ее руководства, пишет издание.

"Обращаюсь к новому менеджменту [ЕНД]: чем является для вас эта партия, может, это механизм для попадания в парламент, может, механизм для удовлетворения ваших амбиций, но для нас это политическая семья, куда мы пришли, заряженные ценностями и идеалами. К сожалению, сегодня мы себя там не видим. Представленные сегодня люди - это лишь малая часть тех, кто думает так же, как мы", - приводит сегодня слова Газделиани "ИнтерпрессНьюс".

Председатель районной организации Сабуртало Давид Лагвилава пояснил, что оппозиционеры, покинувшие ЕНД, собираются примкнуть к новой партии, которую создаст Ника Мелия. "Мы обязательно собираемся вступить в новую партию, которая будет основана в ближайшем будущем под руководством Ники Мелия. Именно от этой партии мы намерены с достоинством, правдой и упорством продолжать борьбу против «Грузинской мечты»", - цитирует Лагвилаву издание.

8 декабря Ника Мелия анонсировал создание новой оппозиционной партии. "Я создаю свою партию, и эта партия многое сделает для грузинской демократии... Я не буду говорить, что я самый квалифицированный в нынешнем политическом спектре, и у нас не будет слишком больших амбиций для этого. Но что я могу сказать вам с уверенностью, так это то, что самая честная политическая партия [...] будет создана. И партия будет основана очень скоро", - сказал Мелия в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Партия Мелии будет "одной из серьезных оппозиционных партий", считает депутат от партии "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе. "Появится серьезный игрок, который усилит создание политического блока номер один - я представляю себя частью такого центра", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" Гоциридзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в конце января председателем "Единого национального движения" был избран Леван Хабеишвили, после чего некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Политологи отметили, что избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии. В апреле бывший лидер ЕНД Ника Мелия открыл в Тбилиси офис, куда позвал тех членов партии, которые заявили о несогласии с политикой нового председателя. В ответ Хабеишвили обвинил Мелию в сепаратизме. 27 ноября ЕНД опубликовало заявление, в котором обвинило Мелию в дистанцировании от партии, нанесении ей политического ущерба.

Уход Ники Мелии из "Единого национального движения" приведет к ослаблению партии и нанесет ей репутационный ущерб, что особенно нежелательно накануне парламентских выборов в 2024 году, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем временем некоторые члены "Единого национального движения" потребовали у председателя Левана Хабеишвили уйти в отставку, чтобы не допустить раскола в партии.

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