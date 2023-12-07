Ника Мелия покинул "Единое национальное движение" на фоне массового оттока членов партии

07 декабря 2023, 23:40

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Бывший глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия покинул ее ряды. Избрание новым председателем партии Левана Хабеишвили вызвало раскол в политической силе: ее представители, в том числе депутаты местных органов самоуправления, массово выходят из партии.

Как писал "Кавказский узел", в конце января новым председателем "Единого национального движения" был избран Леван Хабеишвили, после чего некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Политологи отметили, что избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии. В апреле бывший лидер ЕНД Ника Мелия открыл в Тбилиси офис, куда позвал тех членов партии, которые заявили о несогласии с политикой нового председателя. В ответ Хабеишвили обвинил Мелию в сепаратизме. 27 ноября ЕНД опубликовало заявление, в котором обвинило Мелию в дистанцировании от партии, нанесении ей политического ущерба. Хабеишвили заявил, что Мелия больше не является членом партии.

Уход Ники Мелии из "Единого национального движения" приведет к ослаблению партии и нанесет ей репутационный ущерб, что особенно нежелательно накануне парламентских выборов в 2024 году, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем временем некоторые члены "Единого национального движения" потребовали у председателя Левана Хабеишвили уйти в отставку, чтобы не допустить раскола в партии.

Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия заявил об уходе из партии. Он заявил, что продолжит вести борьбу с неформальным правителем страны, учредителем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, однако не стал уточнять, каким образом продолжит политическую деятельность.

"Последние одиннадцать лет я не перестал бороться с режимом Иванишвили, поскольку считал и считаю, что это правительство теряет перспективы развития и отнимает будущее. Будущее, которое должно быть значительно лучше, чем сейчас", - сказал он в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" вечером 7 декабря.

По его словам, в стране политическая среда основана на деньгах и на неформальных интересах, "прогнившая политическая система", которая не дает продвинуться молодым, порядочным, опытным политикам. Все упирается в подкуп и политическую торговлю политиков из клана Иванишвили и правила этой игры приняла часть политиков.

Мелия выразил надежду, что Иванишвили потерпит поражение. В стране будет создано политическое крыло, отражающее интересы населения. По его словам ЕНД, также стало подвержено теневому правлению, кулуарному влиянию и политической торговли, партия превращена богатыми людьми в "узкое клубное движение".

Часть представителей ЕНД недовольна избранием на пост председателя партии Левана Хабеишвили и последние дни они требуют проведение новых выборов председателя партии. Почти ежедневно ряды партии покидают ее представители, в том числе руководители районных организаций партии и депутаты органов самоуправления в ряде регионов Грузии, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

За последние четыре дня "Единое национальное движение" покинули более 100 членов. После Батуми, Зугдиди, Чиатуры и Хоби на этот раз оппозиционную партию покинули члены организации в Каспи. Из "Единого национальное движение" вышли 6 из 8 членов фракции в горсовете.

"Мы приняли такое решение, потому что новое руководство сегодняшней партии и председатель партии не могут обеспечить принципы и ценности, которые мы годами приносили в партию. Со стороны нового руководства нам ежедневно выписываются так называемые волчьи билеты. Всех порядочных людей партии отстраняют. Мы остаемся фракцией независимых депутатов и будем бороться за те ценности, за которые боролись до сих пор", - сказал Георгий Шарипашвили, член сакребуло муниципалитета Каспи в эфире "Рустави 2".

Члены команды Левана Хабеишвили говорят, что люди, принявшие решение уйти, уже несколько месяцев не участвуют в деятельности «Единого национального движения». Заместитель председателя парламентской фракции «Единое национальное движение – Сила в единстве» Георгий Ботковели в эфире телекомпании назвал их решение "спектаклем".

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