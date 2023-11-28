Руководство "Единого национального движения" отказалось считать Мелию членом партии

28 ноября 2023, 03:36

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Бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелия продолжает дистанцироваться от партии, наносит ей политический ущерб и отвергает принципы, изложенные в новом манифесте, говорится в заявлении ЕНД. Лидер партии Леван Хабеишвили утверждает, что Мелия больше не является членом ЕНД.

Как писал "Кавказский узел", в конце января новым председателем "Единого национального движения" был избран Леван Хабеишвили, после чего некоторые члены партии заявили о несогласии с его политикой и подали в отставку с партийных должностей. Политологи отметили, что избрание Хабеишвили вызвало вопросы, но не стало причиной раскола в партии. В апреле бывший лидер ЕНД Ника Мелия открыл в Тбилиси офис, куда позвал тех членов партии, которые заявили о несогласии с политикой нового председателя. В ответ Хабеишвили обвинил Мелию в сепаратизме.

"Единое национальное движение" 23 ноября представило соратникам манифест партии. "Давайте объединимся вокруг одной цели, которая называется "Конец олигархического режима", - заявила представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.

По ее словам, Саакашвили взял на себя ответственность за деятельность партии и все должны объединиться вокруг него. "Я понимаю, что люди могут не со всем согласиться и в этом манифесте, но здесь самая большая сила «Единого национального движения». Да, в партии есть разные позиции и разные мнения <...> Что касается подписей и того, кому манифест нравится, а кому нет, важно одно - мы все должны объединиться вокруг Михаила Саакашвили", - заявила она.

Партия озаглавила манифест "Российской олигарх или Грузия - тотальная атака на систему", в которой отражены 11 пунктов. В нем, в частности, говорится, что государство должно работать "для всего народа, а не для привилегированной небольшой группы", молодые люди должны иметь возможность делать карьеру при помощи труда и таланта, все люди должны иметь равные права и возможности "независимо от этнического происхождения, расы, вероисповедания, возраста или пола". Шестой пункт манифеста гласит, что "в Грузии власть захвачена российским олигархом, который разрушает естественную структуру нации, заменяя грузинский боевой дух на дух беспомощности и рабства".

Особо отмечается необходимость восстановления территориальной целостности, запрет неконтролируемого потока мигрантов, необходимость улучшения демографической ситуации в стране вкупе с хорошими пенсиями, достойными зарплатами и возможность получить европейское образование. "Все решения партии основываются на непосредственном участии членов партии. Все партийные органы и избирательные списки, а также утверждение кандидатов в члены правительства должны осуществляться путем голосования членов партии", - говорится в последнем пункте манифеста, на утверждении которого не присутствовал бывший председатель партии Ника Мелия.

«Единое национальное движение» выступило 27 ноября с заявлением, в котором говорится, что бывший председатель партии Ника Мелия не разделяет принципы, изложенные в манифесте, и продолжает кампанию по нанесению ущерба партии. По мнению авторов заявления, Мелия фактически уже не является членом ЕНД.

«Единое национальное движение» по инициативе и авторству Михаила Саакашвили опубликовало манифест единства партии, определяющий основные принципы функционирования партии. Несмотря на наши многомесячные попытки вернуть бывшего председателя в партию, Ника Мелия не разделяет принципов, изложенных в манифесте, продолжает свою кампанию по нанесению ущерба партии и публично заявляет, что он «не состоит в «Едином национальном движении». Дело в том, что Ника Мелия – это не «Единое национальное движение». «Единое национальное движение» вступает в решительный предвыборный режим. Ника Мелия не представляет «Единое национальное движение», этот вопрос закрыт, партия не намерена давать дальнейшие комментарии по этому вопросу», - говорится в заявлении, которое цитирует "ТВ Формула".

Председатель партии Леван Хабеишвили заявил в эфире телеканала, что «этот конкретный человек [Ника Мелия] не является членом «Единого национального движения» и не может выступать от имени «Единого национального движения».

По словам члена ЕНД Георгия Барамидзе, "большинство людей восприняли заявление Хабеишвили как «решение об изгнании Мелии, но об этом не было сказано прямо».

Барамидзе отметил, что ему «категорически не нравится кампания Мелии по обвинению партии», но «он был против исключения Ники Мелии» и «не разделяет политическую целесообразность такого шага». «Я был и буду членом команды Михаила Саакашвили <…> Если мое несогласие с председателем партии в этом вопросе будет признано несовместимым с моим статусом политическим секретарем ЕНД, я готов обратиться к председателю и генеральному секретарю с просьбой об отставке», - добавил он.

По словам депутата парламента от ЕНД Хатии Деканоидзе, очень печально, что такое решение приняла партия, претендующая на прозападные и демократические ценности.

«Когда мы критикуем «Грузинскую мечту» за то, что они не могут принять иное мнение, разумеется, мы и оппозиция должны показать очень серьезный пример того, как может приниматься иное мнение, а внутрипартийная демократия должна быть совершенно других стандартов, чем это установлено сейчас в условиях «Грузинской мечты». К сожалению, с этим решением мы получили полную противоположность. Это очень печально, потому что, когда в последний раз произошел факт исключения из партии, я была очень молодой. Исключали из Коммунистической партии и об этом печатали в газетах», - заявила Хатия Деканоидзе "Интерпрессньюс".

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