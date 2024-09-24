Активисты раскритиковали решение Антикоррупционного бюро Грузии о вмешательстве в выборы

24 сентября 2024, 21:49

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Антикоррупционное бюро Грузии сочло вмешательством в предвыборную кампанию действия организаций Transparency International* и "Выбери Европу". Решение бюро неправомерно, а произвольная трактовка закона "О политических объединениях" может привести к ограничению свободы слова, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский городской суд разрешил Антикоррупционному бюро получить информацию о банковских счетах представителей общественного движения "Выбери Европу" и его расходах. Власти таким образом пытаются выявить доноров организации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

17 июля было объявлено о создании движения "Выбери Европу", которое будет агитировать голосовать против "Грузинской мечты". Оно было создано рядом общественных деятелей и политологов, среди которых эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор, политический аналитик Лела Джеджелава и учредитель центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе.

Две неправительственных организации Грузии обвинены Антикоррупционным бюро во вмешательстве в предвыборную кампанию: это Transparency International* с директором Экой Гигаури и Choose Europe ("Выбери Европу") с директором Хатуной Лагазидзе, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

По мнению Антикоррупционного бюро, обе организации и их руководители активно участвуют в предвыборной кампании, проводя презентации, распространяя клипы и проводя агитационные встречи с населением в поддержку конкретных политических групп и являются «субъектами с предвыборными целями», и на них должен распространяться закон «О политических объединениях граждан».

Бюро обязало директоров обеих организаций в течение пяти дней представить финансовые отчеты, а также открыть и предоставить информацию о банковских реквизитах.

Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил, что Антикоррупционное бюро «стало щупальцами правительства», взяв на себя функции сразу налоговой службы и финансовой полиции, говорится в публикации.

Transparency International* заявила, что данное решение направлено на преследование наблюдательной организации.

"Решение Антикоррупционного бюро Грузии лишено как фактической, так и юридической основы. «Международная прозрачность — Грузия» и Эка Гигаури действительно остаются верны европейскому выбору Грузии и всегда публично заявляли об этом. Такой выбор закреплён в Конституции Грузии и соответствует стремлениям абсолютного большинства населения страны. Мы действуем в рамках Конституции Грузии. Мы дождёмся передачи нам решения Антикоррупционного бюро и после этого предпримем соответствующие правовые шаги", — процитировал заявление организации 1tv.ge.

Такая интерпретация закона "О политических объединениях граждан" создает опасный прецедент, который может быть использован для непропорционального ограничения свободы слова и выражения мнений, считают "Ассоциация молодых юристов" и Международное общество за честные выборы и демократию, сообщила телекомпания "Пирвели".

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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