Грузинские политологи поспорили о перспективах движения "Выбери Европу"

17 июля 2024, 18:52

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Движение "Выбери Европу", призывающее на осенних выборах в парламент голосовать против "Грузинской мечты", способно добиться успеха, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Аффилированные с оппозицией представители движения могут вызвать отторжение у сомневающихся, возразили оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечены выборы в парламент Грузии. ЦИК страны начал обучение избирателей процедуре электронного голосования, которая впервые будет запущена на выборах в Грузии. Смена председателя "Единого национального движения", которое возглавила депутат Тинатин Бокучава, стала предвыборным ходом оппозиционной партии в интересах зарубежных партнеров, указали грузинские политологи. Правящая партия "Грузинская мечта" теряет поддержку электората, но оппозиция не использует шанс привлечь избирателей, пояснили они. К 12 июля два альянса оппозиционных партий объявили об участии в выборах в парламент Грузии. Цель проекта – забрать голоса у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", но на практике высок риск конкуренции за голоса между оппозиционными силами, указали политологи.

9 июля Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в объединение, ранее США отменили совместные с Грузией военные учения. Приостановка вступления Грузии в ЕС стала ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили. Решение Евросоюза связано с антизападной политикой властей, отметили и оппозиционные депутаты на фоне заявления МИД о том, что страна выполняет свои обязательства перед Евросоюзом.

Общественное движение "Выбери Европу" создано рядом общественных деятелей и политологами, среди которых – эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор, политический аналитик Лела Джеджелава и учредитель центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе. "Основная битва состоится 26 октября в форме парламентских выборов. Здесь будет решена судьба и траектория развития этой страны. Мы либо выберем Европу – процветание и безопасность для нас и наших детей, для каждого гражданина Грузии, либо выберем процветание и безопасность исключительно для Бидзины Иванишвили (миллиардер, учредитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение»), но за счет своих прав и упадка грузинского государства", - привело слова Рухадзе агентство "Грузия Онлайн".

Представители движения с 18 июля и до 26 октября будут проводить встречи с населением в рамках кампании «100 дней до победы», чтобы объяснить важность евроинтеграции и мобилизовать на голосовании прозападных избирателей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили , поддержавшая движение, также обратила внимание, что предстоящие парламентские выборы по своей сути определят курс внешней политики страны. Население должно сделать выбор, продолжит ли страна евроинтеграцию, поскольку "Грузинская мечта" ее остановила. "У нас не будет обычных выборов. Это не предвыборная кампания, иначе меня бы здесь не было в качестве президента. Это выбор судьбы страны, выбор нашего будущего, это действительно референдум, и на этом референдуме на одной стороне грузинское общество, а на другой стороне - правительство, узурпировавшее наше будущее. Мы не должны соглашаться с этим", - привело ее слова "Мтавари архи".

Движение создано квалифицированными экспертами, разбирающимися в политической ситуации, приоритетах и интересах страны, способными агитировать и мотивировать, сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

"Только они сами не смогут все сделать, главное лежит на политических партиях. Это их главная задача - привести людей на выборы. Если они не будут представлять какой-нибудь интерес для людей, то вряд ли их можно будет уговорить. Подобные движения всегда полезны. Они смогут сыграть свою роль в мобилизации населения", - подчеркнул он.

По его словам, движение межпартийное и в нем есть разность мнений и интересов. При этом члены движения совпадают в отношении к "Грузинской мечте", они уверены, что для продолжения евроинтеграции к власти должна прийти прозападно настроенная политическая сила. У движения нет финансовых ресурсов и они не агитируют за какую-либо партию. В их задачи входит разъяснение населению, что голосуя за «Грузинскую мечту», они поддерживают прекращение евроинтеграции страны, так как «Грузинская мечта» ее заморозила и поэтому нужно голосовать за любые оппозиционные партии.

Должны будут сделать выбор те, кто за «Грузинскую мечту» и Евросоюз

"Грузинская мечта" давно закрыла тему НАТО и евроинтеграции, там самым нарушив Конституцию, а теперь стали поговаривать о том, что изъять из нее статью, указывающую что правительство должно сделать все для евроинтеграции Грузии", - сказал Гоголашвили.

Он сообщил, что в настоящее время оппозиционные партии интенсивно работают, чтобы не осталось партий, не способных пересечь пятипроцентный избирательный барьер. Все маленькие партии, которые не смогут его преодолеть, договариваются с более крупными партиями. Поэтому голоса всех избирателей, отданных за оппозицию, будут представлены в парламенте. Перед выбором стоят избиратели, поддерживающие правящую партию, при этом выступающие за евроинтеграцию страны.

"Должны будут сделать выбор те, кто за «Грузинскую мечту» и Евросоюз. Люди могут понять, что не стоит отрезать будущее страны ради подачек "Грузинской мечты", и то из госбюджета. Светлое будущее возможно только в интеграции в ЕС, иначе эта страна больше ни на что не будет способна", - сказал эксперт.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что движение может проводить конференции, демонстрации, семинары и встречи избирателями. Кроме того, он не исключил, что ближе в выборам оно может начать сотрудничать с оппозицией, например, выступать в альянсе с «Единым национальным движением» или «Ахали».

Оно создано, чтобы подсобить оппозиции, подсобить президенту Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы мобилизовать, как можно больше людей вокруг проевропейской идеи

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе сомневается, что у движения "Выбери Европу" высокие шансы привести на выборы избирателей, так как у части граждан представители движения вызывают отторжение. По его мнению, члены движения аффилированы с оппозицией и движение будут считать ее вспомогательной силой.

"Сложно говорить о шансах движения привлечь людей и использовать их, как электоральный ресурс. Оно создано, чтобы подсобить оппозиции, подсобить президенту Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы мобилизовать, как можно больше людей вокруг проевропейской идеи. Они посчитали, если в движении не представлены лица с политическим бэкграундом, то это облегчит им задачу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, у движения «Выбери Грузию» невысокие шансы привести избирателей на избирательные участки.