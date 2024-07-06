Грузинские политологи связали смену лидера ЕНД с парламентскими выборами

06 июля 2024, 19:38

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Смена председателя «Единого национального движения», которое возглавила депутат Тинатин Бокучава, стала предвыборным ходом оппозиционной партии в интересах зарубежных партнеров, указали грузинские политологи. Правящая партия "Грузинская мечта" теряет поддержку электората, но оппозиция не использует шанс привлечь избирателей, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечены выборы в парламент Грузии. Сегодня ЦИК страны начал обучение избирателей процедуре электронного голосования, которая впервые будет запущена на выборах в Грузии.

Председателем крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) избрана депутат Тинатин Бокучава, а бывший лидер партии Леван Хабеишвили занял пост председателя политического совета партии.

ЕНД примет участие в сотрудничестве с оппозиционными партиями, и 8 июля будет представлено объединение, в рамках этой же презентации пройдет партийный съезд ЕНД, заявила Бокучава, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Смена председателя ЕНД связана с предстоящими парламентскими выборами, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Он отметил, что Бокучава принимает участие в международных форумах, владеет английским языком и у нее есть знакомства в международном сообществе.

Бокучава – временный председатель, возглавивший партию только на период выборов, и идея о замене на этом посту исходила от международных партнеров ЕНД, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Хабеишвили дали испытательный срок, он себя не оправдал. Приближаются выборы, и у оппозиции главная надежда - на помощь Запада, поэтому в качестве председателя партии нужно было выбрать презентабельное лицо, которое смогло бы свободно и профессионально коммуницировать с международным сообществом. Бокучава это умеет", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Она не тянет на народного лидера

Однако, по его словам, председательство в период выборов может отрицательно сказаться на поддержке избирателей. "Она не тянет на народного лидера. Не сможет […] говорить с простыми людьми на их языке в селах, поселках, так, чтобы они поняли, что это их человек, ее заботят их проблемы", - сказал Анджапаридзе.

Оба эксперта обратили внимание, что по данным соцопросов, проведенных в последнее время, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» стала терять поддержку избирателей.

По мнению Ники Читадзе, отвернувшиеся от правящей партии избиратели проголосуют за партию «За Грузию», возглавляемую бывшим премьер-министром страны Георгием Гахарией. "Если в результате выборов будет коалиционное правительство, то партия Гахарии будет вынуждена сотрудничать с радикальной оппозицией, а перед выборами такого сотрудничества не будет", - сказал Читадзе.

В свою очередь Заал Анджапаридзе заметил, что оппозиция своими действиями «не стимулируют избирателей проголосовать за них». Все оппозиционные партии объявляют своей главной целью отстранение от власти «Грузинской мечты», при этом не показывая, «чем они лучше ее», добавил аналитик.

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