Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каладаришвили объясняет избирателям процедуру электронного голосования. Тбилиси, 6 июля 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

06 июля 2024, 18:39

Избирком Грузии начал обучение избирателей электронному голосованию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Система электронного голосования впервые будет запущена в Грузии на октябрьских выборах в парламент, объявил Центризбирком, начавший обучение избирателей новой процедуре голосования.

Как писал "Кавказский узел", на осень в Грузии намечены парламентские выборы. Президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Готовность присоединиться к хартии уже выразил ряд оппозиционных партий, в том числе "Единое национальное движение".

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

Центризбирком Грузии сегодня начал обучение избирателей процедуре электронного голосования, которую впервые задействуют осенью на парламентских выборах. ЦИК организовал в одном из избирательных округов Тбилиси имитацию голосования на избирательном участке, во время которой избирателям объяснили правила электронного голосования и дали возможность проголосовать на образцах избирательных бланков нового типа, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили во время имитации голосования рассказал, что, помимо маркирования избирателей, будет техническая возможность определить проголосовавшего – при повторном голосовании документ, удостоверяющий личность, пропустят через специальный аппарат и в том случае, если по нему уже проголосовали, раздастся звуковой сигнал.

"У избирателей будет возможность получить информацию об избирательных технологиях, их функционировании, всех тех приоритетах и технических новшествах, которые будут на выборах 26 октября", - сказал Каландаришвили.

Согласно данным ЦИК, обучение электронной процедуре голосования будет проходить во всех регионах страны, в 89 местах организованы участки для имитации голосования по выходным дням июля.

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Примечание:

"Грузинский оппозиционер пожаловался на попытку нападения", "Грузинские активисты призвали ЕС к санкциям против сторонников закона об иноагентах", "JamNews: в рядах "Грузинской мечты" укоренилась теория заговора".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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