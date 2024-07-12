Политологи раскритиковали предвыборную стратегию грузинской оппозиции

12 июля 2024, 23:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два альянса оппозиционных партий примут участие в выборах в парламент Грузии. Цель проекта – забрать голоса у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", но на практике высок риск конкуренции за голоса между оппозиционными силами, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечены выборы в парламент Грузии. ЦИК страны начал обучение избирателей процедуре электронного голосования, которая впервые будет запущена на выборах в Грузии. Смена председателя "Единого национального движения", которое возглавила депутат Тинатин Бокучава, стала предвыборным ходом оппозиционной партии в интересах зарубежных партнеров, указали грузинские политологи. Правящая партия "Грузинская мечта" теряет поддержку электората, но оппозиция не использует шанс привлечь избирателей, пояснили они.

Перед осенними парламентскими выборами в стране создано два оппозиционных альянса, в их составе партии, ранее отколовшиеся от партии "Единое национальное движение".

В частности, один альянс создало "Единое национальное движение" с движением "Стратегия Агмашенебели", в его состав также вошли независимые депутаты парламента – Армаз Ахвледиани, Тамар Кордзая, политолог Гия Джапаридзе, общественный деятель Лаша Бакрадзе и пример участия в выборах под названием "Единство для спасения Грузии", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Второй альянс образовали партии – "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – Больше свободы". "Мы объединяемся сегодня, потому что хотим отпустить власть Бидзины Иванишвили домой, устранить российское влияние в Грузии и сделать Грузию членом ЕС. Для нас было важно, чтобы, с одной стороны, оппозиционно настроенные избиратели имели возможность сделать разнообразный выбор, и еще важнее, учитывая контекст, чтобы ни один голос оппозиции не был потерян", – заявил Ника Мелия.

Грузинские политологи предполагают, что оба альянса на выборах могут отбирать друг у друга голоса избирателей. Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе обратил внимание на серьезное новшество – на выборах "Единое национальное движение" отказалось участвовать в выборах под своим названием.

"Единое национальное движение" открестилось от своего главного бренда – названия партии не будет на выборах. Они поняли, что избирателям оно приелось. Лидеры партии решили, что бренд ЕНД действует отрицательно на определенную часть избирателей и решили его сменить. Однако на съезде партии не озвучили ничего нового из партийной философии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, других существенных новшеств в альянсе нет, за исключением смены названия. Привлечение к альянсу представителей экспертного сообщества, говорит о том, что в них видят электоральный ресурс, так как они преподают в вузах.

"Увидели их ценность в электоральном ресурсе, они смогут мобилизовать студентов в поддержку точно так же, как это делали во время митингов против закона "О прозрачности иностранного влияния", - сказал он.

Анджапаридзе предполагает, что на выборах два альянса будут забирать друг у друга голоса избирателей, хотя они созданы для того, чтобы отобрать их у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Часть электората ЕНД на выборах проголосует за альянс, в который вошла партия "Ахали". Один из ее лидеров – Ника Мелия, который во время деятельности в ЕНД приобрел своих сторонников.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе сообщил, что альянс ЕНД и "Стратегии Агмашенебели" перед выборами привлек интеллектуальные лица, что привлечет к нему интеллектуальный слой электората. "Лаша Бакрадзе, Гия Джапаридзе, Армаз Ахвледиани, которого хорошо знают в Аджарии, ее уроженец. Эти люди - представители интеллектуальной элиты. Прозападно и оппозиционно настроенные к "Грузинской мечте", избиратели думают, за кого голосовать от оппозиции. Часть оппозиционно настроенного населения проголосует за этот альянс, его новые лица вызывают доверие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он тоже отметил, что часть электората ЕНД перешла к партии "Ахали" и Нике Мелии. В этом вопросе оба альянса будут мешать друг другу на выборах и составят конкуренцию. При том что оба способны преодолеть пятипроцентный избирательный барьер на выборах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.