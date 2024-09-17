Антикоррупционное бюро Грузии заинтересовалось счетами активистов движения "Выбери Европу"

17 сентября 2024, 00:57

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Тбилисский городской суд разрешил Антикоррупционному бюро получить информацию о банковских счетах представителей общественного движения "Выбери Европу" и его расходах. Власти таким образом пытаются выявить доноров организации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля было объявлено о создании движения "Выбери Европу", которое будет агитировать голосовать против "Грузинской мечты". Оно было создано рядом общественных деятелей и политологов, среди которых эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор, политический аналитик Лела Джеджелава и учредитель центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе.

9 июля Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в объединение, ранее США отменили совместные с Грузией военные учения. Приостановка вступления Грузии в ЕС стала ответом на антизападную риторику правящей партии "Грузинская мечта", заявила Саломе Зурабишвили. Решение Евросоюза связано с антизападной политикой властей, отметили и оппозиционные депутаты на фоне заявления МИД о том, что страна выполняет свои обязательства перед Евросоюзом.

Антикоррупционное бюро 6 сентября обратилось в Тбилисский городской суд за разрешением получить информацию о банковских счетах представителей общественного движения «Выбери Европу» и его расходах, получив одобрение. Сбор данных об учредителях проводится в период с 1 января по 26 июля 2024 года – до основания движения.

«Бюро, как и суд, не обосновывает необходимость и совместимость цели запроса информации о сделках физических лиц. Также размыта граница между гражданским движением, как юридическим лицом, и его основателями. Антикоррупционное бюро контролирует как организацию, так и ее учредителей», - говорится в сообщении НПО "Ассоциация молодых юристов" от 16 сентября, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

НПО считает, что Антикоррупционное бюро должно обосновать необходимость сбора информации, а суду проверить не только цель запроса, необходимость получения такого объема информации, а также причину такого интереса к движению. Согласно законодательству, полномочия финансового мониторинга, связанные с прозрачностью доходов, не должны использоваться для ограничения деятельности движения и свободы выражения мнения.

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", предположили, что сбор информации связан с желанием властей выяснить доноров организации. По мнению руководителя "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ники Читадзе, власти хотят выяснить, финансируется ли движение иностранными донорами и политическими партиями.

У властей есть подозрения, что движение финансируется западными источниками

«У властей есть подозрения, что движение финансируется западными источниками, и по этой причине активно в предвыборный период. Также движение сотрудничает с оппозиционной партией «Лело». И власти хотят привести как пример, что такие активные движения финансируются из заграницы, не служат интересам Грузии и разрабатывают революционный сценарий. Движение выполняет зарубежный заказ», - сказал он. Эксперт не исключил, что в будущем начнутся проверки и других общественных движений.

Однако аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили считает, что у властей недостаточно ресурсов для сбора информации из всех общественных движениях - мало времени остается до дня выборов.

«Грузинской мечте» совершенно невыгодно перед выборами вот так поднимать дополнительную волну протеста. От сбора информации по движению «Выбери Грузию» у партии отрицательный результат намного больше, чем пользы», - сказал Гоголашвили.

По его словам, сбор банковской информации представителей движения «аморален и глуп». Движение – не политическая партия и не представляет угрозы «Грузинской мечте». В нем объединились эксперты, способные в формировании общественного мнения и информировании общественности, однако неспособные оказать большое влияние в предвыборный период, поскольку это не политическая партия.

При президентстве Михаила Саакашвили оказывали давление на людей, которые были связаны с акциями протестами и опротестовывали существующие порядки

Гоголашвили считает, что власти хотят установить доноров движения, тех, кто ему пожертвовал какие-либо средства, и найти какие-либо нарушения закона, чтобы оказать давление. «При президентстве Михаила Саакашвили оказывали давление на людей, которые были связаны с акциями протестами и опротестовывали существующие порядки. Точно такие ошибки допускали и они - пытались найти какие-нибудь нарушения для оказания давления. Это продолжается и сейчас против тех людей, которые критикуют «Грузинскую мечту». В партии поощряются фантазии в этом направлении, любые идеи в отношении тех, которые могут каким-то образом навредить всех их программам», - сказал он.

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