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03:05, 4 октября 2024

"Грузинская мечта" использовала "святость семьи" в предвыборной кампании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", подписанный спикером парламента Грузии, официально устанавливает государственный праздник и выходной в "День святости семьи" 17 мая - в день, когда в мире отмечается Международный день борьбы с гомофобией. 

Как информировал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, но не накладывала на него вето. 3 октября закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" подписал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. 

Подписанный закон придает официальный статус “Дню святости семьи и уважения родителей”, который был в 2013 году провозглашен патриархией Грузии в противовес Международному дню борьбы с гомофобией 17 мая. Тогда патриархия выразила поддержку православным активистам, которые напали на участников проводившейся в Тбилиси акции против гомофобии. Спустя десять лет, в год парламентских выборов, “Грузинская мечта” взяла на себя организацию этого дня и устроила в разных городах страны массовые церковные шествия, указывает “Новости-Грузия” 3 октября. 

Шествия 17 мая позволили правящей партии утверждать, что запрет пропаганды ЛГБТ* является требованием “народа и священнослужителей”. По словам Папуашвили, который подписывал закон, эти акции с участием до 1 млн граждан были “фактическим референдумом” в пользу документа. 

"Символично, что номинальный лидер безгосударственной и девальвированной оппозиции, ставший популярным президентом, отказывается подписать закон, который защищает самое ценное для человека - семью и детей", - написал Папуашвили на своей странице в соцсети 3 октября. 

Другие представители правящей партии, высказываясь в поддержку документа, также не упустили возможности пристыдить оппозицию за отказ голосовать за этот закон, использовав момент для предвыборной агитации. Зампред фракции "Грузинской мечты" в парламенте Ираклий Кирцжалия заявил, что законодательное ограничение прав ЛГБТ* было требованием большей части общества.

“Еще раз подчеркиваю, что после 26 октября, после того, как нас будет представлять конституционное большинство, мы обещаем обществу, что будем укреплять на уровне Конституции”, - приводит его слова 3 октября “Рустави 2”.

Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, в свою очередь, заявил, что ограничение чьих-либо прав не было целью принятого закона. “Этот закон на тему запрета пропаганды, защищает идентичность Грузии, идентичность народа, защищает молодежь. Для маленькой страны особенно важны эти понятия, также как патриотизм”, - цитирует его слова 3 октября провластный телеканал “Имеди”.

Пакет законов, ограничивающих права ЛГБТ*, был окончательно принят парламентом Грузии 17 сентября по инициативе "Грузинской мечты". После второго чтения законопроекта 4 сентября представитель парламента Германии заявил, что власти Грузии разрушают европейское будущее страны. Европейская служба внешних связей предупредила, что принятие законопроекта усугубит кризис в отношениях Грузии с Евросоюзом. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает перед выборам к популистским лозунгам,  указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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