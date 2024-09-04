Евросоюз предупредил Грузию об ухудшении отношений из-за законопроекта об ЛГБТ*

04 сентября 2024, 19:57

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Принятие парламентом Грузии пакета законов о запрете пропаганды ЛГБТ* на фоне требований о регистрации иноагентов еще более осложнит отношения с Евросоюзом, заявила Европейская служба внешних связей.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня пакет законодательных изменений, направленных против пропаганды ЛГБТ*, внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии. Предложенный пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", ограничивающих права ЛГБТ*, 20 июня одобрили комитеты по защите прав человека, образованию, экономике и здравоохранению и юридический комитет парламента Грузии. Оппозиция не участвовала в обсуждении и голосовании. 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении, сегодня пакет законов был одобрен во втором чтении.

Согласно пакету законодательных изменений, предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях. Также будет считаться недействительным трудовой договор при игнорировании биологического пола сотрудника.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ* не прошел должного анализа, заявила Европейская служба внешних связей.

"Евросоюз осуждает поспешное принятие во втором чтении пакета законов о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Этот пакет подрывает фундаментальные права грузинского народа и создает риск дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения. ЕС сожалеет, что законодательство, имеющее важные последствия для пути интеграции ЕС, было принято без должных общественных консультаций и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам. ЕС призывает власти Грузии полностью пересмотреть этот законодательный пакет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства Евросоюза в Грузии.

Евросоюз напомнил о желании Грузии вступить в европейское сообщество стран. "Обеспечение и защита прав человека лежит в основе процесса расширения, что ежегодно оценивается в отчете Европейской комиссии о расширении. Подобный проект вместе с ограничениями, установленными законом "О прозрачности иностранного влияния" в отношении гражданского общества, сделает отношения Евросоюза и Грузии еще более напряженными", - указано в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Инициативой законодательного запрета ЛГБТ*-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию. Предложенные "Грузинской мечтой" поправки в Конституцию ущемляют права ЛГБТ*-сообщества и вступают в противоречие с антидискриминационным законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов. Неправительственная организация Animal Project заявила о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". 30 августа возобновил рассмотрение исков и вызвал на заседание представителя Минюста. В реестре иноагентов числятся 233 из примерно 30 тысяч организаций, заявила замминистра юстиции Грузии. С 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. Аналогичные иски подали 121 общественная организация, представители оппозиции, а также журналисты.

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