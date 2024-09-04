Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*

04 сентября 2024, 16:09

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Депутаты парламента Грузии проголосовали за принятие во втором чтении пакета законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", оппозиция не участвовала в обсуждении.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня пакет законодательных изменений, направленных против пропаганды ЛГБТ*, внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии. Предложенный пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", ограничивающих права ЛГБТ*, 20 июня одобрили комитеты по защите прав человека, образованию, экономике и здравоохранению и юридический комитет парламента Грузии. Оппозиция не участвовала в обсуждении и голосовании. 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении.

Согласно пакету законодательных изменений, предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях. Также будет считаться недействительным трудовой договор при игнорировании биологического пола сотрудника.

Парламент Грузии принял во втором чтении пакет законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". "За" проголосовал 81 депутат. Оппозиция бойкотирует работу парламента и на заседании не присутствовала, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Большинство оппозиции не присутствует на обсуждении, участие в дискуссии приняла только партия "Гирчи", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвии" То, что мы видели со стороны оппозиции, это именно то, что мы называем зависимостью от внешних сил. В процессе всей этой дискуссии, которая проходила в том числе и во время конституционного обсуждения, даже не решились зафиксировать позицию. <...> Они смотрят за пределы Грузии, откуда идут такие тенденции, <...> ждут подтверждения, аплодисментов и одобрения от зарубежных стран или политических групп, а не от собственного народа. Четкий ответ на это они получат 26 октября, за те пустые кресла, которые мы видим сегодня", - привело его слова агентство "Интерпрессньюс".

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Инициативой законодательного запрета ЛГБТ*-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию. Предложенные "Грузинской мечтой" поправки в Конституцию ущемляют права ЛГБТ*-сообщества и вступают в противоречие с антидискриминационным законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

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