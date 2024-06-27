Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*

27 июня 2024, 14:47

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78 депутатов парламента Грузии одобрили в первом чтении пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" на фоне рекомендации Венецианской комиссии не принимать его, оппозиция бойкотировала заседание.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня пакет законодательных изменений, направленных против пропаганды ЛГБТ*, внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии. Предложенный пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", ограничивающих права ЛГБТ*, 20 июня одобрили комитеты по защите прав человека, образованию, экономике и здравоохранению и юридический комитет парламента Грузии. Оппозиция не участвовала в обсуждении и голосовании.

Согласно пакету законодательных изменений, предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях. Также будет считаться недействительным трудовой договор при игнорировании биологического пола сотрудника.

Парламент Грузии в первом чтении принял пакет законопроектов, направленных против ЛГБТ*-пропаганды. Основной законопроект "О защите семейных ценностей" и другие поправки в различные законы, предусмотренные пакетом, поддержали 78 депутатов.

Оппозиция в рассмотрении законопроекта и голосовании не участвовала. Члены парламентского большинства обвинили своих оппонентов в поддержке ЛГБТ*-пропаганды, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Венецианская комиссия 25 июня опубликовала заключение относительно законопроекта "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и рекомендовала пересмотреть законодательную инициативу и не продолжать ее принимать. Комиссия отметила, что даже предложение о принятии этого законопроекта в дальнейшем может "разжечь враждебную и стигматизирующую атмосферу в отношении представителей ЛГБТ* в Грузии", говорится в заключении на сайте комиссии.

Вместе с тем, если законопроект будет принят, комиссия рекомендовала, в частности, "изменить статью 1.1 проекта Конституционного закона таким образом, чтобы обеспечить возможность юридического признания однополых пар".

Грузия никогда не согласится на призыв Венецианской комиссии о том, чтобы в стране были разрешены однополые браки, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. "В последнее время Венецианская комиссия дает Грузии неприемлемые рекомендации", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Вместе с тем он заявил, что Венецианская комиссия озвучила те предложения, которые не осмеливаются высказать представители оппозиции и поэтому избегают участия в дебатах, говорится в публикации агентства от 25 июня.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Инициативой законодательного запрета ЛГБТ-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию. Предложенные "Грузинской мечтой" поправки в Конституцию ущемляют права ЛГБТ*-сообщества и вступают в противоречие с антидискриминационным законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

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