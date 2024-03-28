Аналитики сочли поправки в Конституцию Грузии дискриминацией ЛГБТ*

28 марта 2024, 17:04

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Предложенные "Грузинской мечтой" поправки в Конституцию ущемляют права ЛГБТ*-сообщества и вступают в противоречие с антидискриминационным законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", инициативой законодательного запрета ЛГБТ-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию.

30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Поправки в Конституцию разработала правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение». Предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинского вмешательства, связанного со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях, сообщил в эфире телекомпании "Имеди" депутат парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"С одной стороны, наша обязанность защищать все конституционные права и свободы любого человека, какой бы нетрадиционный и разный образ жизни ни был у этих людей, а с другой - стороны, мы также очень принципиально должны защищать семейные ценности и наши будущие поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды", - заявил Мдинарадзе.

Он предположил, что оппозиция не поддержит конституционные поправки и выразил надежду, что партия сможет "заручиться поддержкой оппозиции в следующем созыве парламента".

Законодательные изменения не только усугубят нарушение прав ЛБГТ*-сообщества, но и вступят в противоречия с действующим антидискриминационным законом и будут способствовать дискриминации определенной группы населения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Грузии действуют законы, защищающие права меньшинств, но они не соответствуют международным и европейским стандартам, что уже представляет серьезную проблему, сказал учредитель "Института исследований демократии" Уча Нануашвили.

"На самом деле это - легализация дискриминации. Инициированные поправки вступают в конфликт с антидискриминационным законом. Грузия - кандидат в члены Евросоюза и от нее требуется приближение к стандартам и законодательству Европы, а эти поправки, наоборот, отдалят и входят в противоречие с ними", - сказал Нануашвили.

По его словам, проект поправок туманный, в нем нет конкретных формулировок. Проект не поясняет, что может характеризовать как популяризацию и пропаганду. При таких формулировках могут ограничить выступления, запретят выходить на улицу, публично высказывать свое мнение, использовать свои символы, флаги. "Это создает отдельную проблему и будет способствовать насилию, дискриминации, и связано с еще большими проблемами", - считает он.

Перед "Грузинской мечтой" стоит задача сдержать пропаганду ЛГБТ* и в то же время не войти в конфликт законами, обеспечивающими права меньшинств, в том числе свободы слова, выражений и свободы распространения информации, также антидискриминационным законом, указал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Грузинские режиссеры сняли несколько фильмов на тему ЛГБТ*, один из них получил приз на Берлинале. Тема ЛГБТ* начинает пронизывать литературную или кинопродукцию. Это постепенно нарастает и будущем примет интенсивный характер, учитывая то, что международные доноры на это выделяют значительную сумму денег и в этот процесс вовлечены фонды Европы, программа развития отдельных наций и другие", - сказал Анджапаридзе.

Он обратил внимание, что при подобных действиях часть общества высказывает обеспокоенность, поскольку пропаганда жизни ЛГБТ*-сообщества представляет ее, как норму жизни.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что ужесточением закона правящая партия не сможет настроить население против ЛГБТ*. При этом сама "Грузинская мечта" выглядит защитником национальных и религиозных ценностей.

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* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским.



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