Идея запрета гей-пропаганды* стала предвыборным ходом "Грузинской мечты"

12 марта 2024, 00:24

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Инициативой законодательного запрета ЛГБТ-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" подняла вопрос о разработке законопроекта, запрещающего ЛГБТ-пропаганду*. Причиной этого названы либеральные западные взгляды, разрешающие людям право на самоопределение. Так как Грузия консервативно настроенная страна, замалчивание этого вопроса означает согласие с позицией Запада, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

"Молчание по этому вопросу означает поддержку. Пять или десять лет назад никто не мог представить, что премьер-министр Великобритании станет утверждать, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Как бы смешно ни звучало, сегодня в Великобритании сложилось такое положение, что это приходится говорить уже премьер-министру. Наш опыт показывает, что затем это постепенно – посредством финансирования или другими механизмами начнет распространятся в Грузии", – заявил он.

Оппозиционеры скептически расценили эту инициативу, считая ее надуманной, поскольку население беспокоит социально-экономическое положение в стране. "Сейчас народ беспокоят рост цен и безработица", - сказал депутат парламента, лидер движения "Стратегия агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире телекомпании.

Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Георгий Бокерия обратил внимание, что инициатива "Грузинской мечты" связана с "чьими-то высказываниями на Западе, эту дискуссию пытаются перенести в Грузию".

"Грузинская мечта" прибегла к вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды* для привлечения голосов консервативно настроенных избирателей, которые ей помогут одержать победу на предстоящих парламентских выборах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Евросоюз с понимаем относится к позиции Грузии по вопросу ЛГБТ*, так как существует общество с определенным уровнем развития и консервативными представлениями, формировавшимися на протяжении веков, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"По этой причине Евросоюз не хочет прямо и грубо вмешиваться в эти устои. Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды* можно интерпретировать по-разному, также он может перерасти в дискриминацию ЛГБТ-сообщества*. На сегодняшний день ЛГБТ-сообщество* во многом дискриминировано. В 2023 году они праздновали свой день в закрытом помещении в нежилом районе Тбилиси, там их окружила огромная толпа консервативно настроенных людей, создав угрозу их безопасности. Правительство даже не сделало никаких шагов для обеспечения их безопасности и конституционного права на самовыражение. На этом фоне принимают закон, устанавливающий для них еще большие ограничения", - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

8 июля 2023 года полиция, несмотря на просьбу президента Грузии обеспечить безопасность участников фестиваля Tbilisi Pride, не смогла сдержать противников ЛГБТ*, и они попали на территорию, где планировалось проведение фестиваля. Участники фестиваля были эвакуированы. Противники Tbilisi Pride потребовали запретить пропаганду ЛГБТ*. Двое из них были задержаны.

В случае принятия такого законопроекта ЕС его воспримет как наступление на демократию, полагает аналитик. Кроме того, в Грузии есть закон о запрете дискриминации, разработанный в рамках условий для предоставления стране безвизового режима с ЕС. В случае принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды* закон о запрете на дискриминацию может поставить его под сомнение, и ЕС может приостановить безвизовый режим.

Однако перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью этого года, в интересы "Грузинской мечты" не входит, чтобы население страны заметило откат властей от ЕС, так как это отразится на поддержке партии населением. Также не исключено, что партия прибегает к предвыборной стратегии создания хаоса в стране, чтобы избиратели проголосовали за ту партию, которая в такой ситуации будет выглядеть надежной, подчеркнул он. "Вопрос запрета ЛГБТ-пропаганды* поставлен намеренно и для привлечения голосов консервативной части населения. "Грузинская мечта" давно работает на эту аудиторию, составляющую в стране не меньше 15% населения. Таким образом партия получит голоса этих избирателей", - сказал Гоголашвили.

Он отметил, что в случае разобщенности оппозиции она не сможет привлечь избирателей, и большая часть населения не проголосует на выборах, так как не найдет, за кого отдать голос. К примеру, на последних парламентских выборах проголосовало 56% от общего количества избирателей и половина из них – 25% за "Грузинскую мечту". На парламентских выборах 2016 года – проголосовало чуть больше 51% избирателей.

"Это означает, что правительство страны выбрало четверть избирателей. Консервативная часть населения проголосует за "Грузинскую мечту" из опасений, что Запад <усилит ЛГБТ-пропаганду*> и их голоса помогут обеспечить победу партии на выборах", - сказал Каха Гоголашвили.

С тем, что инициация законопроекта связана с грядущими выборами, согласен координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Большинство электората традиционно консервативно настроено, исходя из культурно-религиозного уклада в Грузии. Этого недостаточно для привлечения, этот вопрос рассматривается в комплексе с другими, которые партия проводит или будет проводить в предвыборный период, тем более на фоне действий оппозиции, поднимающей проблемы социального характера", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе подчеркнул, что "Грузинская мечта" озвучила только инициативу о запрете ЛГБТ-пропаганды*, сам законопроект не обнародован, парламент его не рассматривает. По этой причине сложно говорить, каким образом этот запрет может сказаться на ЛГБТ-сообществе*, так как не указаны механизмы, которые будут задействованы. "Рано прогнозировать, каким образом может отреагировать Запад. Эта инициатива может остаться на уровне инициативы и не будет принята на законодательном уровне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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