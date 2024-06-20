Комитеты парламента Грузии одобрили пакет анти-ЛГБТ* законов

20 июня 2024, 18:26

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Предложенный пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", ограничивающих права ЛГБТ*, сегодня одобрили комитеты по защите прав человека, образованию, экономике и здравоохранению и юридический комитет парламента Грузии. Оппозиция не участвовала в обсуждении и голосовании.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня пакет законодательных изменений, направленных против пропаганды ЛГБТ*, внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии.

Согласно пакету законодательных изменений, предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях. Также будет считаться недействительным трудовой договор при игнорировании биологического пола сотрудника.

Сегодня пакет законодательных изменений, направленных против пропаганды ЛГБТ*, обсудили на объединенном заседании четырех парламентских комитетов – по защите прав человека, образованию, экономике и здравоохранению, они одобрили эту инициативу правящей партии. Оппозиция не принимает участие в обсуждениях. Там считают, что в принятии подобного закона нет необходимости, а властям следует сосредоточиться на реальных проблемах, в числе которых образование и семейное насилие, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе в ходе заседания заявил, что отсутствие оппозиции на обсуждении означает, что они либо выступают против принятия этого закона, либо избегают ответственности, проинформировало агентство "Интерпрессньюс".

Юридический комитет парламента на сегодняшнем заседании также рассмотрел и поддержал в 1-м чтении проект закона "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", ограничивающий права ЛГБТ*, проинформировала телекомпания "Табула".

Проведение комитетских слушаний по пакету законопроектов является параллельным процессом рассмотрения проектов Конституции по указанным вопросам. Законодательный пакет определяет механизмы правоприменения и необходимые механизмы для реализации закона, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте пардламента Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Инициативой законодательного запрета ЛГБТ-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию. Предложенные "Грузинской мечтой" поправки в Конституцию ущемляют права ЛГБТ*-сообщества и вступают в противоречие с антидискриминационным законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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