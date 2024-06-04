"Грузинская мечта" внесла в парламент пакет анти-ЛГБТ* законов

04 июня 2024, 20:12

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Пакет законодательных изменений, направленных против пропаганды ЛГБТ*, внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии.

Как писал "Кавказский узел", инициативой законодательного запрета ЛГБТ-пропаганды правящая партия "Грузинская мечта" пытается привлечь голоса консервативно настроенных избирателей в преддверии выборов, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Евросоюз не заостряет внимания на проблемах с правами меньшинств в стране, но принятие подобного закона способно изменить ситуацию. Предложенные "Грузинской мечтой" поправки в Конституцию ущемляют права ЛГБТ*-сообщества и вступают в противоречие с антидискриминационным законом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

30 июня 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал депутатов задуматься о запрете ЛГБТ-пропаганды* в стране. По его словам, такая пропаганда неприемлема в детских садах и школах. "В нашей стране эта тема должна быть табуирована, и по этому поводу можно открыть дебаты в парламенте, в том числе это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - заявил Гарибашвили. Власти Грузии должны устранить причины, лежащие в основе дискриминации ЛГБТ-людей*, а также религиозных и других меньшинств, отметила в ноябре 2023 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Парламент Грузии 4 июня зарегистрировал пакет законодательных изменений – проект поправок в Конституцию и изменений в 18 законов. Поправки в Конституцию разработала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение". Предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинское вмешательство, связанного со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях. Также будет считаться недействительным трудовой договор, при игнорировании биологического пола сотрудника.

Представляя проект поправок, спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что ограничения будут распространяться и на телекомпании. В частности, им запретят трансляцию, распространение информации и рекламы об интимных отношениях однополых людей, инцесте или тех, кто себя причисляет к противоположному полу.

Папуашвили сообщил, что проект законодательных изменений рассмотрят в первом чтении на весенней сессии парламента, а в двух других последующих – на осенней сессии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что нужно четко разделить защиту прав человека и пропаганду. В Грузии права человека защищены и это не зависит от образа жизни людей, но пропаганда – неприемлема. "Инициированный законопроект касается именно пропаганды. До этого был инициирован соответствующий проект поправок в Конституцию, сейчас обычный законопроект, который рассмотрят в парламенте и парламент этого созыва доведет этот процесс до конца", - сказал в эфире грузинской телекомпании «Имеди» глава правительства.

"Грузинская мечта" никогда бы не пошла на это, особенно, перед важнейшими для парламентской республики, октябрьскими выборами в высший законодательный орган, если бы всерьез сомневалась, что грузинское большинство не на её стороне и не одобряет подобного", - написал сегодня автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi.

Представители Патриархии Грузинской православной церкви приветствуют законодательные изменения, считая, что недопустимо вести подобную пропаганду. "Пропаганда этого и представление, как какого-то прогрессивного явления, это – социально-психологическое давление на население", - считает епископ Иоане Гамрекели.

Пакет законов о пропаганде ЛГБТ* еще одна калька с российских законов, полагает председатель комитета по международным отношениям парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот.

"После атаки на критически настроенное гражданское общество законом «об иностранных агентах» правительство Грузии нацелилось на сексуальные меньшинства. Атака на ЛГБТ* в российском стиле - еще один красный флаг для амбиций Грузии по вступлению в ЕС. Правящая партия должна прекратить инициативы по разрушению будущего Грузии", - привело его слова "Интерпрессньюс".

3 июня вступил в силу закон о прозрачности иностранного влияния, который оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии, который 3 июня вступил в силу, "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

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