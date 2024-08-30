Вторая грузинская организация прекращает работу на фоне рассмотрения закона об иноагентах в Конституционном суде

30 августа 2024, 20:18

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Неправительственная организация Animal Project заявила о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния. Конституционный суд сегодня выяснял у чиновников Минюста особенности работы закона, в том числе необходимость получения информации о сексуальной жизни членов организаций, которые отказываются регистрироваться в реестре иноагентов.

Как писал "Кавказский узел",29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". Сегодня суд возобновил рассмотрение исков и вызвал на заседание представителя Минюста. В реестре иноагентов числятся 233 из примерно 30 тысяч организаций, заявила сегодня замминистра юстиции Грузии.

С 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация. Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов.

Основатель неправительственной организации Animal Project Мариам Церцвадзе сообщила сегодня, что ее организация, занимающаяся помощью животным, прекращает работу. "По закону мы скоро прекратим работу, но хотим провести последнее мероприятие по сбору средств, чтобы обеспечить наших приютских животных хотя бы на несколько месяцев и покрыть долги клиники. <...> Не надо паниковать. Мы будем жить столько, сколько сможем, и сделаем все, что сможем", - написала она на своей странице в Facebook*.

В последние дни люди «из страха» стали покидать гражданский сектор, заявила сегодня одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвилишвили.

«Это указывает на то, что закон представляет собой серьезную проблему. Когда организациям говорят, что они будут оштрафованы, конечно, их одолевает страх. Как гражданская организация сможет выплатить штраф в размере 5000 лари( 1860 долларов)? Это значит, что они не смогут этого сделать и будут закрыты. Это подтверждение того, что процесс уже начался», -привело ее слова "Интерпрессньюс".

Нацвилишвили назвала рассмотрение иска по поводу конституционности закона "О прозрачности иностранного влияния" процессом века для Конституционного суда. "То, как разрешится дело, окажет судьбоносное влияние на выборы", - сказала она.

На сегодняшнем заседании суда председатель Национального агентства Публичного реестра Давид Девидзе пояснил, что Минюст Грузии вправе запрашивать абсолютно любую информацию, в том числе, связанную с сексуальной жизнью, в процессе мониторинга организаций, уклоняющихся от регистрации в реестре иноагентов, сообщило агентство "Новости Грузия".

Судья Георгий Кверенчхиладзе поинтересовался у Давитадзе, «какая релевантность и логическая связь» может быть в установлении источников финансирования организаций и получении информации особой категории, а также ее последующем обнародовании. "Сексуальная связь, наличие судимостей, политические взгляды, религиозные, философские или другие убеждения. Объясните мне связь", — приводятся в публикации его слова

Девидзе ответил, что в законе есть прямое указание, подразумевающее, что в процессе мониторинга «отсутствуют такие барьеры, как персональные данные определенной категории». "Исходя из содержания дела, нам могут потребоваться и, вероятно, потребуется запрашивать персональные данные и, в том числе, персональные данные особой категории, если намерения состоят в обмане, в том, чтобы возложенные законом обязательства не были исполнены", — заявил Девидзе.

Он добавил, что по каждому случаю в Минюсте отдельно будут решать, необходимо ли получение персональной информации или нет, говорится в публикации.

Предварительное судебное заседание по иску продолжится 31 августа. Председатель суда Мераб турава заявил, что это будет последнее предварительное слушание, после которого начнется судебный процесс, сообщило "Мтавари архи".

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. Аналогичные иски подали 121 общественная организация, представители оппозиции, а также журналисты.

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