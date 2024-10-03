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11:14, 3 октября 2024

Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Шалва Папуашвили. Фото: парламент Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон, запрещающий в стране пропаганду ЛГБТ*.

Как информировал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, но не накладывала на него вето, сообщили в ее администрации.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение по решению суда признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом Папуашвили сообщил на своей странице в Facebook*.

"Сегодня, согласно Конституции Грузии, я подписываю закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", подписывать который отказалась Саломе Зурабишвили. <...> Закон, который я подписываю, не отражает текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии. Он основан на здравой мысли, историческом опыте и веками укреплявшихся христианских, грузинских и европейских ценностях", – сказано в публикации.

Этот пост на странице Папуашвили в Facebook*, на которую подписаны около 29 тысяч пользователей, на 10.50 мск 3 октября набрал 271 отметку с реакцией пользователей и 19 комментариев. Большая часть их авторов одобрила действия председателя парламента Грузии.

Согласно законодательству Грузии, если президент отказывается от подписания закона и не накладывает на него вето, документ подписывает спикер парламента, отметил 2 октября автор блога на "Кавказском узле" "BERG...man Tbilisi".

Напомним, ранее правящая партия "Грузинская мечта" ранее внесла в парламент Грузии пакет законодательных изменений, ограничивающий права ЛГБТ*. 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении, а 4 сентября – во втором чтении.

Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, заявил представитель парламента Германии, а Европейская служба внешних связей предупредила, что принятие законопроекта усугубит кризис в отношениях Грузии с Евросоюзом.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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