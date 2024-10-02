Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

02 октября 2024, 11:26

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, но не накладывала на него вето, сообщили в ее администрации.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" ранее внесла в парламент Грузии пакет законодательных изменений, ограничивающий права ЛГБТ*. 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении, а 4 сентября – во втором чтении. Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии, а Европейская служба внешних связей предупредила, что принятие законопроекта усугубит кризис в отношениях Грузии с Евросоюзом.

Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, 17 сентября принятый парламентом в третьем и окончательном чтении, сообщили в администрации грузинского лидера.

"Президент не подписала закон [о запрете ЛГБТ*-пропаганды]. В то же самое время она не накладывала вето на закон. Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру", - сказала сотрудница администрации Зурабишвили, слова которой приводит сегодня ТАСС.

Согласно грузинскому законодательству, если президент отказывается от подписания закона и не накладывает на него вето, документ подписывает спикер парламента.

Грузинские активисты и правозащитники считают, что правящая партия "Грузинская мечта" длительное время навязывает обществу трансфобию. Это заявление было сделано на фоне убийства в Грузии женщины-трансгендера Кесарии Абрамидзе. Политика, которую проводят власти Грузии, способствует росту числа нападений на представителей ЛГБТ*, заявил в частности директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе.