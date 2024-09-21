Аналитики связали убийство Кесарии Абрамидзе с политикой властей Грузии в отношении ЛГБТ*

21 сентября 2024, 11:42

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Убийство женщины-трансгендера Кесарии Абрамидзе в Грузии стало результатом политики, которую проводят власти страны в отношении представителей ЛГБТ*. Правящая партия "Грузинская мечта" длительное время навязывает обществу трансфобию, считают грузинские активисты и правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 18 сентября стало известно, что модель и телеведущая, женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе была жестоко убита в Тбилиси. Преступление было совершено на следующий день после принятия парламентом Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Общество Грузии должно быть бдительным и мобилизованным на фоне участившихся случаев насилия в отношении женщин, заявила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница, директор НПО "Сапари" Байя Патарайя.

Политика, которую проводят власти Грузии, способствует росту числа нападений на представителей ЛГБТ*, считает директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе. "Закономерный вопрос заключается в том, есть ли связь между тяжелейшим убийством Кесарии и политической трансфобией, которую правительство "Грузинской мечты" массово и органично разжигает не первый год", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На рост числа нападений на трансгендерных женщин в Грузии также указала бывший омбудсмен Уча Нануашвили. "В городе есть убийца. Саби Бериан – 2014 год, Бьянка Шигурова – 2016 год, Зизи Шеклашвили – 2016 год, Кесария Абрамидзе – 2024 год. Кто следующий?" – написала на своей странице в Facebook* Нануашвили, публикацию которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Рост авторитаризма, особенно консервативного авторитаризма, способствует росту числа нападений на представителей ЛГБТ*, сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Теона Панквелашвили.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" ранее внесла в парламент Грузии пакет законодательных изменений, ограничивающий права ЛГБТ*. 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении, а 4 сентября – во втором чтении. Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии, а Европейская служба внешних связей предупредила, что принятие законопроекта усугубит кризис в отношениях Грузии с Евросоюзом.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

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