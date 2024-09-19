Трансгендерная модель убита в Тбилиси после законодательного ограничения прав ЛГБТ*

19 сентября 2024, 05:34

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Модель и телеведущая, женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе жестоко убита в Тбилиси. Преступление было совершено на следующий день после принятия парламентом Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Как писал "Кавказский узел", пакет законодательных изменений, ограничивающий права ЛГБТ*, внесла в парламент правящая партия "Грузинская мечта". 27 июня парламент принял пакет законов в первом чтении, а 4 сентября - во втором чтении. Власти Грузии разрушают европейское будущее страны, уверен представитель парламента Германии, а Европейская служба внешних связей предупредила, что принятие законопроекта усугубит кризис в отношениях Грузии с Евросоюзом.

Согласно пакету законодательных изменений, предлагается записать в Конституции, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, усыновление возможно только гетеросексуальными парами или людьми, ввести запрет на изменение пола при медицинском вмешательстве. В документах может фиксироваться только женский или мужской пол, соответствующий тому, который был при рождении. Также запрещены собрания, направленные на пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или представителем ЛГБТ*, медицинское вмешательство, связанное со сменой пола. Такая пропаганда, согласно поправкам в Конституцию, запрещается и в учебных заведениях. Также будет считаться недействительным трудовой договор при игнорировании биологического пола сотрудника.

Тело 37-летней Кесарии Абрамидзе с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 18 сентября в ее доме в тбилисском районе Диди Дигоми. Полиция объявила в розыск молодого человека, с которым модель, предположительно, состояла в близких отношениях, сообщил телеканал Pirveli.

По информации источника телеканала, Абрамидзе получила до 50 ударов ножом в область шеи и умерла на месте. За несколько часов до смерти модель опубликовала в соцсетях сторис с фотографией - на снимке она и молодой мужчина запечатлены в купальных костюмах у бассейна, держащимися за руки. Мужчина на снимке, уроженец Синаки, разыскивается как вероятный убийца.

Сторис была опубликована в Instagram** и Facebook**, но из Instagram** была удалена. “В Грузии к ней (Абрамидзе) относились очень хорошо, не было никакого хейта или каких-то скандалов”, - отмечает автор телеграм-канала Tbilisi_life.

Кесария Абрамидзе – самая известная женщина-трансгендер в Грузии, в 2018 году она представляла Грузию на конкурсе красоты среди трансгендеров. Ее регулярно приглашали на различные ток-шоу, она снималась в сериалах и часто давала интервью, отмечает “Новости-Грузия”.

Днем ранее, 17 сентября, парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. За него проголосовали 84 парламентария, голосов против не было. 18 сентября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе выразил недовольство, что этот закон вновь "российским", как и принятый ранее закон об иноагентах. Как заявил Кобахидзе, закон направлен на защиту “традиционных христианских ценностей”, которые, по его убеждению, “объединяют Европу”.

“Мы приняли закон, который регулирует самые простые вещи, мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной, мужчина должен называться мужчиной, а женщина должна называться женщиной”, - приводит его слова “Интерпрессньюс”.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 18 сентября призвал Грузию отозвать закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Принятые поправки “подорвут фундаментальные права человека и увеличат дискриминацию и стигматизацию”, указал дипломат в своей публикации в соцсети Х.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

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