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23:58, 18 ноября 2024

Зурабишвили оспаривает итоги выборов в Конституционном суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подготовила обращение в Конституционный суд в связи с нарушениями тайны голосования на парламентских выборах 26 октября. В Тбилиси продолжается акция протеста, активисты намерены блокировать движение транспорта в разных районах города.

Как писал "Кавказский узел", с 28 октября в Грузии проходят акции протеста с требованием расследовать фальсификации на парламентских выборах. С 17 ноября протестующие в Тбилиси начали круглосуточную акцию: они перекрыли проспект Чавчавадзе, остановились во дворе госуниверситета и установили там палатки, в которых оставались в течение ночи и следующего дня.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 19 ноября подаст иск в Конституционный суд в связи с нарушениями на парламентских выборах 26 октября. Она указывает, в частности, на нарушение тайны голосования и ограничении права на голосование, так как эмигрантов ограничили в возможности поучаствовать в выборах. 

«Моя оценка этих результатов такова: в первую очередь были нарушены главные права, гарантированные Конституцией Грузии, а также принципы и нормы международного права, отраженные не в одной конвенции. Одно из них - тайна голосования и второе – всеобщее голосование, были проигнорированы права эмигрантов на голосование», - сказала она на брифинге, транслировавшемся в прямом эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По словам Зурабишвили, схемы фальсификаций широко использовались в течение всего периода выборов, как во время предвыборной агитации, так и в день голосования. Среди наиважнейших избирательных прав, которые были нарушены, она упомянула право на рассмотрение жалоб независимым и справедливым судом.

Президент Грузии обратила внимание, что она не признает результаты проведенных выборов и также их не признает ни одна из оппозиционных партий, что подразумевает отказ признания легитимности новоизбранного парламента. Кроме того, результаты выборов не признает и большая часть общества, продолжающая протест, местные и иностранные наблюдатели, проводившие мониторинг, добавила она. «Прошло три недели, и никто из наших главных демократических партнеров не признал эти выборы, - наоборот, они подчеркивают, что рассматривают нарушения и различные факты давления на избирателей», - подчеркнула президент. 

По мнению Зурабишвили, официально объявленные итоги выборов создали в стране риск дестабилизации, который усугубляют «крайне агрессивные власти и пропаганда, организованная их сторонниками». Она предупредила, что за политической нестабильностью может последовать дестабилизация, исходящая из внешних факторов.

 «Опасность такой дестабилизации возрастает, когда страна выбирает изоляцию вместо тесных отношений со своими партнерами, что характеризует действующую власть. В то же время экономический и финансовый кризис по всем параметрам уже стоит у наших дверей. Как президент этой страны, я не имею права этого допускать, не могу допустить и не допущу. Мы должны вместе найти выход из этого, казалось бы, неизбежного, глубокого и опасного кризиса. Я предложила это политическим силам, нашим партнерам, и думаю, что даже существующая власть должна это услышать. Это единственный, стабильный и мирный выход из сложившейся ситуации», - заявила Зурабишвили.

В центре Тбилиси вечером 18 ноября продолжается акция протеста, на проезжей части проспекта Чавчавадзе разбит палаточный городок. Лидеры оппозиции заявили, что не намерены уходить с этого места, но начнут в других районах города акции с блокировкой дорожного движения. 

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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