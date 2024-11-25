Участник акции протеста в Тбилиси арестован за нападение на силовика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии арестовало одного из участников акции протеста в Тбилиси против результатов выборов в парламент, вменив ему нападение на патрульного полицейского.

Как информировал "Кавказский узел", 24 ноября участники акции протеста в Тбилиси, выступающие против результатов выборов в парламент, установили перед зданием парламента несколько палаток и заявили о намерении находиться на месте акции до утра. Сегодня утром на площадь Свободы в Тбилиси, где запланирована очередная акция протеста, были стянуты силовики и техника для разгона демонстраций.

МВД Грузии арестовало одного из участников акции протеста в Тбилиси, вменив ему нападение на сотрудника полиции. Арестованному грозит до семи лет лишения свободы, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

"Следствие установило, что обвиняемый, участвовавший в акции у здания парламента на проспекте Руставели, напал на патрульного инспектора, находившегося на месте для обеспечения общественного порядка, и применил против него физическое насилие", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2" сообщение МВД Грузии.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.