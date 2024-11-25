Силовики стянуты на площадь Свободы в Тбилиси

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На площадь Свободы в Тбилиси, где запланирована акция протеста против результатов выборов в парламент, стянуты силовики и техника для разгона демонстраций.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии несогласные с результатами выборов в парламент жители проводят акции протеста. Так, 24 ноября в Тбилиси участницы Женского марша потребовали перевыборов в парламент.

В Тбилиси на центральной площади Свободы мобилизован спецназ и спецтехника для разгона акций протеста, в том числе водометы. В 07.40 по местному времени [06.40 мск] на проспекте Руставели отключили электроэнергию, передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед зданием парламента продолжается акция протеста, в которой принимает участие около 200 человек. Ночь прошла спокойно, протестующие пели и танцевали. Перед парламентом установили несколько палаток разных размеров, кроме того протестующие разместились рядом с палатками на стульях и креслах.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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