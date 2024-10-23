"Грузинская мечта" на предвыборном митинге подтвердила курс на запрет оппозиции

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"Грузинская мечта" после получения большинства в парламенте намерена добиться запрета оппозиционных партий, а также закрепить в Конституции защиту семейных ценностей, заявил на предвыборном митинге почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что после выборов в парламент войдут две партии - "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". По его словам, после победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий как в Конституционном суде, так и, возможно, в прокуратуре. Оппозиционные политики назвали идею создания однопартийного парламента попыткой "Грузинской мечты" установить диктатуру. Аналитики сочли заявление Кобахидзе популистским.

Оппозиционные партии в Грузии ведут незаметную предвыборную кампанию, рассчитывая на свержение власти после парламентских выборов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Оппозиция стремится к мирной и демократической передаче власти, указала президент Грузии.

На площади Свободы в Тбилиси сегодня состоялся митинг "Грузинской мечты". Колонну сторонников "Мечты", которая под бравурную музыку пришла на площадь Свободы, возглавили сын Бидзины Иванишвили – Цотне Иванишвили, олимпийский чемпион Гено Петриашвили и параспортсмен Вахтанг Ахобадзе. Ранее перед этим было организовано мото-шествие с флагами "Грузинской мечты" по улицам Тбилиси, сообщило агентство "Новости Грузия".

Почетный председатель партии Бидзина Иванишвили выступил на митинге. По его словам, в случае получения конституционного большинства правящая партия на конституционном уровне запретит "Национальное движение" и её партии-сателлиты.

"На встречах, проведенных в регионах, я не раз пояснял, почему получение конституционного большинства является жизненно важным для нас. В случае получения конституционного большинства правящая партия на конституционном уровне запретит "Национальное движение" и её партии-сателлиты, а за преступления, совершенные против населения Грузии, в том числе за самые тяжкие – военные преступления, привлечем их к ответственности по всей строгости закона. На конституционном уровне закрепим вопрос защиты интересов несовершеннолетних и семейных ценностей. Предпримем конкретные шаги по защите и усилению православной церкви, что будет отражено на конституционном уровне; никому не дадим возможности воспрепятствовать конституционным поправкам, необходимым для объединения Грузии мирным путем", - привело слова Иванишвили агентство "Интерпрессньюс".

О защите семейных ценностей говорил и спикер парламента Шалва Папуашвили. "Знаменосцы ложного прогресса сдали нашу тысячелетнюю историю в прошлое, религию заменили псевдолиберализмом, поставили под вопрос пол, а православие объявили фактором, препятствующим развитию. Поэтому мы должны одержать победу конституционным большинством для того, чтобы силы, которые борются с грузинским сознанием, потерпели окончательное поражение и были разоружены",- процитировало его агентство.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на митинге "Грузинской мечты" продолжил сравнения Грузии нынешней и 2012 года. По его словам, "человеческое достоинство было тем, против чего <представители предыдущих властей> боролись агрессивнее всего".

"Они арестовывали людей, пытали и убивали заключенных, убивали на улицах молодых людей, грабили бизнес, отнимали телеканалы, фальсифицировали выборы. Они начали войну, жертвами которой стали более 400 человек, а более 30 тысяч стали беженцами, а также потеряли 20% территории нашей страны. После этого они всенародно отпраздновали проигранную войну и обвинили грузинскую армию в совершении военных преступлений. Этим они оскорбили честь каждого из нас и нашей страны“, - отметил премьер.

Он также выразил благодарность Бидзине Иванишвили за то, что в 2012 году он вернул грузинскому народу честь и достоинство, и добавил, что течение всех этих лет Грузия движется в Европу только с честью и достоинством, говорится в другой публикации агентства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети фотографию площади Республики, заполненной машинами и автобусами, на которых из разных регионов страны были привезены граждане для участия в предвыборном мероприятии "Грузинской мечты". "Свободный приезд", — подписала фотографию Зурабишвили.

Напомним, что оппозиция заявила сегодня о принуждении госслужащих и бюджетников из разных регионов к участию в предвыборном митинге "Грузинской мечты", отметив, что госслужащие должны служить государству, а не обслуживать интересы правящей партии.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Напомним также, ранее президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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