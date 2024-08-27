Грузинские политики обвинили Москву во вмешательстве в выборы

27 августа 2024, 23:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба внешней разведки России, выступив с заявлением об угрозе "цветной революции", попыталась поддержать "Грузинскую мечту" на предстоящих выборах, заявили оппозиционеры. В заявлении российской спецслужбы нет ничего нового, полагают представители правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", служба госбезопасности Грузии в мае выступила с заявлением о подготовке свержения власти в стране на фоне подготовки к принятию закона "О прозрачности иностранного влияния". Противники этого закона не преследуют цели смены власти революционным путем, но если документ будет принят, требования будут ужесточены, указали опрошенные “Кавказским узлом” грузинские политологи.

Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел его, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

США готовятся устроить "тбилисский майдан", чтобы не допустить победу партии "Грузинская мечта" на октябрьских выборах, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Американцы готовят цветную революцию в Грузии. На "тбилисском майдане" планируется обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов. При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", - процитировало ТАСС заявление ведомства.

Ведомство считает, что в рамках подготовки цветной революции "грузинские прозападные НПО набирают большое число рекрутов для плотного наблюдения за ходом голосования". "Им ставится задача выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса даже в случае их отсутствия. Дополнительные средства Вашингтон выделяет местным оппозиционным молодежным объединениям, которые должны стать "локомотивом" поствыборных протестных акций", - добавили в СВР.

При этом ведомство заявило о раздробленности грузинской оппозиции и заявило, что "Грузинская мечта может получить "убедительный кредит доверия" на парламентских выборах, однако США, чтобы не допустить этого будет усиливать давление путем санкций против лидеров "Грузинской мечты".

Представители оппозиции сочли, что это заявление в русле пропаганды грузинского правительства. "Россия вмешивается в выборы всех демократических стран - от Балкан до Соединенных Штатов Америки. Теперь она хочет вмешаться в эти выборы и выражает солидарность с правительством Грузии. Она повторяет те же политико-пропагандистские тезисы, которые сегодня говорит «Грузинская мечта» в отношении Европы и наших партнеров", — привело слова депутата от группы «Еврооптимисты» Романа Гоциридзе издание "Интерпрессньюс".

В Кремле прекрасно знают, что Бидзина Иванишвили, проигрывает эти выборы грузинскому народу. Поэтому не случаен этот поток дезинформации, идущий из Кремля и подхваченный лидерами «Грузинской мечты», заявил председатель фракции «Единое национальное движение» в тбилисском муниципальном собрании (сакребуло) Ираклий Надирадзе.

По словам Надирадзе, и Кремль, и «Грузинская мечта» одинаково нервничают по поводу выборов 26 октября. "Решение на этих выборах будет принимать грузинский народ, который хочет лучшего европейского будущего. Соответственно, наши европейские и американские партнеры сделают все, чтобы грузинский народ имел возможность сделать свободный выбор", - привело сегодня его слова издание "Грузия Online".

Представители "Грузинской мечты" назвали очевидными высказанное российской разведкой предупреждение, заявив, что подобные действия и должен предотвратить принятый закон "О прозрачности иностранного влияния".

В частности по поводу заявления высказался мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Для этого не нужны заявления российской разведки или спецслужб, оппозиционеры выходили и напрямую проповедовали революцию. Общество видело, какие проекты финансировались теми средствами, которые якобы шли на обучение тяжелобольных детей", — привело его слова News.ge.

Подобное заявление может навредить перед выборами, полагает депутат от партии «Грузинская мечта» Бека Одишария.

"Если теория заговора заключается в том, что риторика России совпадает с риторикой "Грузинской мечты", то интересно, почему мы не можем предупредить наших «партнеров» россиян, чтобы они не делали заявлений в поддержку нас и не причиняли нам вреда?» — сказал он "Интерпрессньюс".

Тезисы, с которыми выступила российская служба внешней разведки, повторялись за последнее время еноднократно, отменил автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi. "Только ленивый не пишет об этом. И вот, за два месяца до парламентских выборов подала голос СВР. Причем, публично. Допустим, это очередная многоходовочка. А в чем смысл? Учитывая болезненную для Грузии, тему отношений с Россией, это как раз та ситуация, когда лучше молчать. Если, конечно, ты не играешь в пользу одной из сторон", - написал он.





Депутат от "Грузинской мечты" Нино Цилосани заявила, что Грузии несколько раз грозил переворот в последние годы.

"Кто это осуществлял — понятно, но, к сожалению, не совсем понятно, кто все это заказал и в чьих интересах это было", — привело ее слова издание "Новости Грузия". . Она подчеркнула, что на этот вопрос ответит принятый закон «об иноагентах».

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.