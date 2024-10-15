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01:06, 15 октября 2024

Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в сборе данных избирателей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая партия "Грузинская мечта" собирает данные у разных групп населения, в частности, у социально незащищенных, заявила представитель миссии наблюдателей "Мой голос" Лонда Толорая. Один из лидеров "Единого национального движения" Анна Цитлидзе обвинила в сборе документов руководство компании "ИнгурГЭС", а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о сборе персональных данных в школах.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября сотрудники Центризбиркома Грузии получили СМС-сообщения с призывом выйти из состава комиссии и сделать об этом публичное заявление. Все сообщения поступили с одного номера, сообщил глава Центризбиркома.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

Представитель миссии наблюдателей "Мой голос" Лонда Толорая 16 октября сообщила о случаях сбора документов, удостоверяющих личности, среди разных групп населения. Затем эти данные, по ее словам, передаются правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение".

"Распространена информация, вызывающая обоснованное подозрение, что происходит незаконный сбор и использование незаконное личной информации, давление на избирателей и злостное использование служебных полномочий", - сказала Толорая в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Кроме того, по ее словам, документы, удостоверяющие личности, собирают у социально незащищенных людей, несмотря на их протесты.

В свою очередь юрист Георгий Бурджанадзе сообщил, что в ведомствах собирают данные у госслужащих и членов их семей и просят на выборах проголосовать за правящую партию "Грузинская мечта – Демократическое движение". В связи с этим необходимо изучить сбор информации в ведомствах.

Несколько дней назад один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе заявила о сборе документов, удостоверяющих личности, у сотрудников компании "ИнгурГЭС", документы собирает глава совета директоров Леван Мебония. Не имея удостоверения личности, избиратели не смогут проголосовать.

Кроме того, она обвинила Мебонию в переговорах о закрытии моста через Ингури 24, 25 и 26 октября, в следствии чего избиратели, проживающие на территории Абхазии, не смогут принять участие в голосовании.

"ИнгурГЭС" назвала ложью заявление Цитлидзе, заявив, что такого сбора документов не было. "По поводу закрытия Ингурского моста, то эта "информация" также совершенно абсурдна и не имеет под собой никаких оснований. Хотим еще раз уточнить, что Анна Цитлидзе проводит целенаправленную кампанию, направленную на дискредитацию не только Левана Мебонии, но и ООО "ИнгурГЭС" и его сотрудников. Подобными клеветническими высказываниями она отличалась и в предыдущие годы", - говорится в заявлении компании, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

14 октября с заявлением выступило министерство образования, науки и молодежи, опровергнув информацию о сборе личных данных родителей учащихся. "Распространение подобного рода дезинформации является целенаправленным действием, направленным только лишь на дискредитацию системы образования. Хотим сообщить общественности, что данные учащегося – личная информация, его текущие оценки – отражаются в информационной системе управления образованием. Кроме того, в системе отображается информация о родителях или законных представителях", – говорится в заявлении ведомства, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство проводит сбор, хранение, обработку, анализ и администрирование данных в информационной системе управления общим образованием, что обеспечивается информационной системой управления образованием в соответствии с требованиями закона Грузии "О защите персональных данных".

Заявление ведомства стало ответом на распространенную информацию президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что в школах у детей выясняют номера телефонов их родителей.

Правящая партия "Грузинская мечта", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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