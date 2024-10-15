Наблюдатели сообщили о давлении на избирателей перед выборами в Грузии

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Попытки давления на избирателей и их подкупа со стороны правящей партии зафиксированы в разных регионах Грузии, давлению подвергаются госслужащие и социально незащищенные группы населения, сообщила неправительственная организация "Международное общество справедливых выборов и демократии".

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" собирает данные у разных групп населения, в частности, у социально незащищенных, заявила представитель миссии наблюдателей "Мой голос" Лонда Толорая. Один из лидеров "Единого национального движения" Анна Цитлидзе обвинила в сборе документальных данных руководство компании "ИнгурГЭС", а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о сборе персональных данных в школах.

Неправительственная организация "Международное общество справедливых выборов и демократии" сообщила о случаях давления на избирателей со стороны правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». Давлению подвергаются также госслужащие.

"В последние недели наблюдатели организации по всей стране часто получают информацию о том, что люди, участвующие в избирательной кампании в пользу правящей партии, пытаются различными способами оказать давление на избирателей, в том числе на работников бюджетных организаций. Активисты правящей партии по разным причинам просят некоторых избирателей временно сдать им документы, удостоверяющие личность, такие случаи зафиксированы в: Зугдиди, Боржоми, Хашури, Лагодехи, Гурджаан и Кварели", - говорится в сообщении НПО, направленного корреспонденту "Кавказского узла" 15 октября.

Руководитель НПО Нино Долидзе обратила внимание, что давление оказывают на социально незащищенные группы населения, угрожая упразднением социального пособия.

Кроме того, в организациях, находящихся на балансе государства и в ряде других в Тбилиси, Болниси, Лагодехи, Чохатаури, Гурджаани, Карели, Сагареджо, Кварели, Телави и Дедоплисцкаро, руководители поручают сотрудникам составлять списки предположительно сторонников "Грузинской мечты".

Помимо этого, в раде регионов - Тбилиси, Зугдиди, Ахалкалаки, Карели, Каспи, Боржоми и Хашури зафиксирован подкуп избирателей, передача им продуктов питания и талонов на бензин в обмен на голоса в пользу "Грузинской мечты".

НПО указывает, что препятствование волеизъявлению на выборах является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом, также, как и сбор, обработка и хранение личных данных.

"Активисты правящей партии по закрытым каналам связи распространяют информацию о том, что с помощью электронных устройств, используемых в день выборов, они узнают, за какую партию проголосует тот или иной избиратель. Согласно нескольким заявлениям избирательной администрации, использование машин для проверки избирателей и подсчета голосов безопасно, и никто не узнает, какой избиратель проголосовал за какую партию", - сказала Долидзе.

Она обратила внимание, что электронные устройства проверки и подсчета голосов не связаны друг с другом, а избирательный бюллетень не содержит никакой информации, которая могла бы быть связана с избирательным бюллетенем конкретного избирателя. Таким образом, тайна голосования обеспечена.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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