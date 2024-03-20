Оппозиционеры раскритиковали поправки в Избирательный кодекс Грузии

20 марта 2024, 09:47

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Принятые парламентом Грузии поправки в Избирательный кодекс лишили оппозицию контроля над формированием Центризбиркома, и это увеличило возможности правящей партии влиять на итоги выборов, указали оппозиционные депутаты.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта депутаты парламента Грузии большинством голосов преодолели вето президента на проект поправок в Избирательный кодекс. Парламент оставил в силе проект, принятый 20 февраля, согласно которому в Центризбиркоме упраздняется пост зампредседателя, предусмотренный для представителей оппозиции. Также определено количество голосов парламента, необходимых для избрания председателя ЦИК и ее членов, избираемых на профессиональной основе, – 3/5 от кворума.

5 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на инициированные правящей партией "Грузинская мечта" поправки в Избирательный кодекс, предполагающие передачу главе парламента права отбирать кандидатов на должность руководителя ЦИК. Планы "Грузинской мечты" преодолеть вето президента угрожают отношениям с Евросоюзом, заявили оппозиционные депутаты.

Решение коллег раскритиковал депутат парламента от партии "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе, не исключив, что алгоритм формирования избирательных комиссий отразится на результатах будущих выборов. "Вместо того, чтобы сделать шаг вперед, мы сделали два шага назад. Президент и оппозиция вышли из процесса формирования ЦИК, что является плохим сигналом для Евросоюза", - сказал Гоциридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Принятые поправки - это "ухудшение модели выборов", указала оппозиционный независимый депутат парламента Теона Акубардия. "Которую мы принимали в 2022 году путем консенсуса… Я не понимаю, почему было нужно отменять должность заместителя председателя ЦИК от оппозиции. Партия "Грузинская мечта" говорит, что в случае необходимости председателя ЦИК заменит его заместитель. Теперь председателем ЦИК становится человек, избранный "Грузинской мечтой". Но однопартийный ЦИК не порождает доверия. Мне бы не хотелось, чтобы возникли вопросы по легитимности выборов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Грузинская мечта» пытается "перехватить все рычаги власти" перед выборами в парламент, которые пройдут осенью 2024 года, считает оппозиционный депутат парламента Тариэл Накаидзе. "Преодоление вето […] нанесет существенный ущерб демократическому прогрессу Грузии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, согласно законопроекту, предложенному Комиссией по правовым вопросам 20 февраля, меняется процедура и кворум выборов председателя ЦИК и так называемых профессиональных членов. В частности, в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов. Закон предусматривает трехступенчатый процесс избрания председателя и членов ЦИК. В первом туре потребуется 90 голосов. Если не будет получено 90 голосов, они будут избраны 76 голосами. Выдвинутые кандидаты смогут получить поддержку 76 голосами дважды, после чего кандидат, избранный 76 голосами, будет осуществлять свои полномочия в течение 5 лет. Если в парламенте не будет собрано 76 голосов и парламент не сможет избрать ни одного кандидата в результате какого-либо голосования, вопрос будет передан на рассмотрение президенту.

В соответствии с поправками, список участвующих в конкурсе, будут направлены президенту в течение недели после голосования. Президент вправле назначать кандидатов сроком на 5 лет из числа лиц, включенных в список, в течение недели после получения списка.

Согласно закону, остались в силе поправки в избирательное законодательство и регламент парламента о том, что конкурс по отбору кандидатов будет объявлять спикер парламента вместо президента и председателя ЦИК и членов ЦИК, указано в публикации на сайте парламента, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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