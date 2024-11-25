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11:14, 25 ноября 2024

Парламент Грузии начал сессию на фоне акции протеста

Парламент Грузии. 24 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Грузии 11-го созыва начали заседание в рамках его первой сессии на фоне масштабной акции протеста, которая проходит около здания законодательного органа.

Как информировал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси, выступающие с требованием перевыборов в парламент, провели ночь перед зданием законодательного органа. На площадь Свободы в Тбилиси, где проходит очередная акция протеста, стянуты силовики и техника для разгона демонстраций. Минувшей ночью один из участников акции протеста был арестован за нападение на полицейского.

Парламент Грузии 11-го созыва сегодня в 12.00 по местному времени начал заседание в рамках своей первой сессии, передал телеграм-канал Tbilisi life. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на заседании парламента отсутствует, отметил на своем сайте телеканал "Рустави 2".

На фоне заседания парламента около его здания проходит масштабная акция протеста. Протестующие поочередно выкрикивают в громкоговоритель речи и отдельные фразы. Один из них потребовал, чтобы парламент прекратил сессию, поскольку, по его мнению, работа законодательного органа является незаконной, сообщило ИА "Новости Грузия" в своем телеграм-канале.

"В противном случае против вас будут проведены мероприятия, предписанные законом", – пригрозил участник акции протеста.

К парламенту стянуты значительные силы полиции.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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