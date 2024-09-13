13 сентября 2024, 21:42

"Мтавари архи" оштрафована за отказ транслировать агитролик "Грузинской мечты"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси утвердил штраф телекомпании "Мтавари архи" за отказ выпустить в эфир агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Телекомпания заявила, что ролик дискредитирует ряд людей, не участвующих в выборах, и содержит язык вражды.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. За выборами последуют заявления о фальсификации голосования и акции протеста, предположили они.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты до 26 сентября. 

 Тбилисский городской суд 13 сентября оставил в силе решение Национальной комиссии по коммуникациям о штрафе  телекомпании «Мтавари архи» в размере 5 тысяч лари (1 тысяча 859 долларов) за отказ выпустить в эфир агитационный ролик правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» в рамках отведенного времени для бесплатной политической рекламы перед парламентскими выборами 26 октября.

 Сотрудники телекомпании, ознакомившись с содержанием ролика, приняли решение не выпускать ролик в эфир. Они сочли, что ролик носит язык ненависти и дискредитирует ряд общественных деятелей, отраженных в нем, по той причине, что они не баллотируются на выборах.

"Не было надежды на то, что решение суда будет другим. Коррумпированный грузинский суд поддержал комиссию по коммуникациям и подтвердил штраф. Мы продолжим борьбу", - сказала в эфире телекомпании ее юрист Тамта Мурадашвили.

Заместитель генерального директора "Мтавари архи" Заал Удумашвили отметил, что ролик носит "тяжелый смысл", так как его характеризует язык ненависти, и подобное видео  способствует противостоянию. Также ролик создает опасность для представленных в нем людей, по этой причине он не вышел в эфир.

В одном из рекламных роликов "Грузинской мечты"  использованы фотографии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, активистов, защищающих интересы ЛГБТ*-сообщества, руководителя неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Екатерины Гигаури, бывшего омбудсмена Нино Ломджария и приведены лозунги: "Нет моральному вырождению!", "Нет темному прошлому!", сообщает корреспондент «Кавказского узла».

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Автор: Инна Кукуджанова

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